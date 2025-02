Die PennantPark Investment Corporation verzeichnete am 15. Februar 2025 eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs stieg um 0,28 Prozent und schloss bei 6,88 EUR. Die Gesellschaft, die sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen spezialisiert hat, konnte ihre stabile Entwicklung der letzten Monate fortsetzen. Mit einer Marktkapitalisierung von 449,8 Millionen EUR und der konstanten monatlichen Dividendenzahlung von 0,08 USD zeigt sich das Unternehmen in robuster Verfassung.

Konstante Dividendenpolitik

Die kontinuierliche Ausschüttungspolitik setzt sich auch im neuen Jahr fort. Nach den Dividendenzahlungen von jeweils 0,08 USD in den Monaten November und Dezember 2024 wurde auch im Januar 2025 die gleiche Summe an die Aktionäre ausgezahlt. Diese Kontinuität unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells.

