Berlin (ots) -Als Kinderrechtsorganisation ruft Terre des Hommes mit vielen weiteren Akteuren des Bündnisses "Hand in Hand" unter dem Motto "Mutig.Menschlich.Miteinander" zur Demonstration für Demokratie und Vielfalt am 16. Februar in Berlin auf."Wie überall auf der Welt gerät auch in Deutschland unsere liberale Demokratie unter den Druck rechtsextremer Kräfte. Es ist wichtig, dass wir uns heute und jetzt gemeinsam dieser Gefahr entgegenstellen und uns für eine offene und solidarische Gesellschaft stark machen", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Wir wollen, dass die Kinder, die heute aufwachsen, auch morgen in einer Gesellschaft leben, in der demokratische Werte und Menschenrechte geachtet werden. Dafür braucht es Zusammenhalt und Vielfalt - anstatt Spaltung und Hetze."Diese Werte müssen für alle Kinder gelten, und damit auch für die mit Flucht- und Migrationshintergrund. "Kinder, die auf der Flucht vor Krieg und Katastrophen zu uns kommen, müssen besonders geschützt werden", so Joshua Hofert. "Wir gehen heute auch auf die Straße, um daran zu erinnern, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben - auch wenn sie aus anderen Ländern zu uns kommen. Gerade sie benötigen zum Beispiel psychosoziale Betreuung, eine angemessene Unterbringung und die Nähe zu ihren Familien, um die schlimmen Erlebnisse auf der Flucht bewältigen zu können. Sie haben genau wie alle Menschen das Recht, in einer Gesellschaft zu leben, in der keine feindselige Stimmung herrscht, sondern ein friedliches Zusammenleben ohne Hass und menschenverachtende Ideologien".Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158, c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5971892