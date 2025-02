© Foto: adobe.stock.com

Aus bullischer Sicht hätte man sich einen anderen Wochenausklang erhofft, doch der Goldpreis tauchte am Freitag ab. Dabei ging es für Gold auch unter die wichtige Marke von 2.900 US-Dollar. Ist das ein schlechtes Omen?Gold bricht Vorstoß auf 3.000 US-Dollar ab Kurzzeitig wähnte man Gold am Freitag bereits auf dem Weg in Richtung 3.000 US-Dollar. Das Edelmetall arbeitete sich bis auf knapp 2.940 US-Dollar vor. Doch statt den Vorstoß auf die 3.000 US-Dollar weiter voranzutreiben, tauchte Gold ab und ging in die Knie. Dabei riss es auch Silber mit. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Fehlschlag für Silber - Silberpreis bricht unverhofft ein. Stolpert Silber nun in den Abverkauf?". Sie wollen keine …