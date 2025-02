Die Palantir-Aktie hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt, doch erste Anzeichen für mögliche Gewinnmitnahmen mehren sich. Während starke Quartalszahlen und optimistische Prognosen weiteres Wachstum versprechen, sorgt die hohe Bewertung für gemischte Analystenmeinungen.Palantir-Aktie: Ist die Rallye am Limit oder kommt noch mehr? Kursanstieg und mögliche Gewinnmitnahmen Die Palantir-Aktie hat in den letzten Monaten ...

