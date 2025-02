News von Trading-Treff.de Starke Woche an den Börsen. Der S&P500 kann 1.47% zulegen. Nicht schlecht. Noch stärker steigen allerdings die Tech-Werte mit 2.90% Gewinn. Mein Depot profitiert ebenfalls, steigt die fünfte Woche in Folge und kann damit 7.341,60 EUR zulegen. Gewinn von 7.341,60 EUR im Portfolio In der Marktampel gibt es nur kleinere Verschiebungen. Der Gesamtstatus bleibt gelb. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht ...

