Hot Stocks: Das waren die besten US-Aktien in KW 7 / 2025!

US-Aktien im Bullenmodus! Notierungen knapp unter dem Allzeithoch! Lohnt sich jetzt noch der Einstieg?

Mit dem S&P500 und dem Nasdaq Composite notieren die wichtigsten Indizes knapp unter ihrem Allzeithoch. Wir werfen einen Blick auf die besten Werte der vergangenen Woche und schätzen ein, ob sich Einstiege in Long-Richtung jetzt noch lohnen. Wir sind gespannt, wie die Börsen in der kommenden Woche auf die neuen Spannungen zwischen Europa und den USA reagieren, die sich infolge der Vance-Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ergeben haben.

AppLovin Corporation (APP) - ISIN US03831W1080

Das Unternehmen aus dem kalifornischen Palo Alto bietet Dienstleistungen zum Monetarisieren, Analysieren und Veröffentlichen von Apps. 2024 gab es ein Gewinnwachstum von 316 Prozent. Im Chart sehen wir ein Halbjahresplus von rund 495 Prozent. Der große Abstand zum 50er-EMA signalisiert eine etwas überkaufte Situation.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) - ISIN US69608A1088

Palantir hat sich auf die Analyse komplexer Datensätze und die Erstellung digitaler Ontologien spezialisiert. Am Anfang stand die Zusammenarbeit mit amerikanischen Nachrichtendiensten, heute nutzen neben staatliche Einrichtungen in den USA und Europa auch Unternehmen aus der Finanz- und Pharmaindustrie die Softwarelösungen und Dienstleistungen von Palantir. Beim Blick auf die fundamentalen Kennzahlen sehen wir ein Gewinnwachstum von 108 Prozent für das Jahr 2024. Die Kursentwicklung der vergangenen sechs Monaten zeigt ein Plus von 332 Prozent. Auch hier ist der Abstand zum 50-Tagedurchschnitt schon recht groß, so dass Korrekturen keine Überraschung wären. Wer allerdings bereits investiert ist, könnt das Wertpapier noch länger laufen lassen.

Hims & Hers Health Inc. (HIMS) - ISIN US43292P1021

Das amerikanische Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers Health, Inc. wurde 2017 gegründet und bietet rezeptpflichtige Medikamente, frei verkäufliche Arzneimittel sowie Körperpflegeprodukte in einem direkten Vertriebsmodell an. Patienten können über die Unternehmensplattform mit lizenzierten Gesundheitsexperten Beratungsgespräche führen und erhalten dadurch Zugang zu Behandlungen und Produkten. Die Kunden zahlen sowohl für die ärztliche Konsultation zur Verschreibung des Medikaments als auch für das Medikament selbst. Die Ergebnisse wiesen 2024 erstmals schwarze Zählen auf. Das Kursplus von 280 Prozent sieht beeindruckend aus. Die Entfernung von der 50-Tagelinie in Kombination mit der Form der letzten Tageskerze lassen aber erwarten, dass wir das Wertpapier in Kürze deutlich günstiger erwerben können.

Cloudflare Inc. (NET) - ISIN US18915M1071

Das Unternehmen aus San Francisco hat sich auf Content Delivery Network, Internetsicherheitsdienste und verteilte DNS-Dienste spezialisiert. Es schreibt allerdings fortwährend rote Zahlen. Das Kursplus von 116 in 6 Monaten kann sich sehen lassen. Vor neuen Long-Einstiegen würden wir eine Konsolidierung abwarten. Aufgrund der nach wie vor schwachen Fundamentaldaten sind stärke Rückschlägen bei übergreifenden Turbulenzen an den Börsen abzusehen.

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) - ISIN CA0084741085

Das Bergbauunternehmen aus dem kanadischen Toronto betreibt neun Minen im Heimatland sowie in Mexiko und Finnland. Außer Gold wird auch Silber gefördert. Der 2024er-Gewinn lag 6.64 Prozent über dem Vorjahr. Das Kursplus des vergangenen Halbjahres beträgt rund 21 Prozent. Die aktuelle Annäherung an den 20er-EMA könnte aus charttechnischer Sicht interessant werden, sofern sich die Notierungen in Höhe der grünen Linie stabilisieren sollten. Wir sollten die starke Korrelation zum Goldpreis im Hinterkopf haben. Grundsätzlich ist eine Diversifikation in entsprechende Wertpapiere sinnvoll, auch wenn die Funktion als "sicherer Hafen" keineswegs garantiert ist. Zudem sollten wir wissen, dass im März mit eher fallenden Notierungen beim gelben Edelmetall zu rechnen ist.

Tagescharts vom 14.02.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 16.02.2025

