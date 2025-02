Die geopolitischen Spannungen rund um den Ukraine-Konflikt und die Münchner Sicherheitskonferenz lassen Rüstungsaktien stark schwanken - doch am Ende setzen sich die Käufer durch. Besonders Rheinmetall, Hensoldt & Co. profitieren von steigenden Verteidigungsausgaben und neuen Aufträgen, während Analysten ihre Kursziele nach oben korrigieren.Rüstungsaktien im Höhenflug: Rheinmetall & Co. profitieren trotz Friedensgesprächen Münchner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...