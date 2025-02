Köln (ots) -Der digitale Energieversorger E WIE EINFACH beweist mit einer coolen Überraschungsparty einmal mehr: Energie ist viel mehr als Strom! Nach der Absage von Culcha Candela bereitete E WIE EINFACH dem Geburtstagskind Alina einen unvergesslichen Abend.Vor zwei Wochen sorgte Alina nach ihrer Anfrage bei Culcha Candela, an ihrem 18. Geburtstag aufzutreten, für einen viralen Wirbelwind. Nach der Absage der Band springt E WIE EINFACH ein und schmeißt für das Geburtstagskind mit viel positiver Energie eine Party, die Alina und ihre Freunde so schnell nicht vergessen werden. Die Energiemarke setzt damit ein klares Statement für Zusammenhalt.Gestern war es so weit: Alina wurde von ihrer Familie und ihren Freunden sowie E WIE EINFACH überrascht. Sie musste nur symbolisch die Stecker miteinander verbinden und schon ging die Party los. Singer-Songwriter Philipp Dittberner, BEVN & MOONKID und der EDM & Techno DJ Justin Prince sorgten mit ihrer Musik für positive Vibes. Eine persönliche Videobotschaft von CRO, verbunden mit einer Einladung zur CRONICLES TOUR, sowie eine Videobotschaft des Geschwister-Duos HE/RO überraschten Alina. Um Mitternacht begrüßte die Partycrowd auf den Hooksieler Skiterrassen den eigentlichen Geburtstag mit einem Feuerwerk.Katja Steger, CEO von E WIE EINFACH betont: "Unsere Mission ist es, Energie erlebbar zu machen und positive Erlebnisse zu schaffen. Diese Party steht symbolisch für unsere Haltung: Gute Energie in jeder Hinsicht. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Alina."E WIE EINFACHE WIE EINFACH ist der Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter https://www.e-wie-einfach.de/, in unserem Newsroom (https://releasd.com/pages/ChRQYTfCBqvM1I46CFZxZ2NdmVKP1OgsWvrnzxVE8kw=), auf Facebook (https://www.facebook.com/ewieeinfach/), Instagram (https://www.instagram.com/e_wie_einfach/), LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/e-wie-einfach-strom-und-gas-gmbh), TikTok (https://www.tiktok.com/@e_wie_einfach) sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/ewieeinfach).Pressekontakt:Bettina DongesE WIE EINFACH GmbH+49 172 2460297presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69289/5972067