DAX, Dow Jones und Gold befinden sich auch im neuen Jahr im Aufwind. Doch das Marktumfeld für Nebenwerte in Deutschland hellt sich ebenfalls auf - zumindest lassen die ersten Wochen des Jahres darauf schließen. Im Real-Depot wurden die Chancen aktiv genutzt und getreu dem Motto "Buy the Dip" einige Positionen aufgebaut.Es ist kein Geheimnis: Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine standen viele Small und Mid Caps trotz attraktiver Geschäftsmodelle in aussichtsreichen Nischen unter Druck. Die ...

