© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Die großen US-Technologiekonzerne Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft setzen ihre massive Expansion im Bereich künstliche Intelligenz (KI) fort. Laut den jüngsten Quartalsberichten und Äußerungen ihrer CEOs könnten die Investitionen in KI-Technologie und Rechenzentren im Jahr 2025 auf insgesamt 320 Milliarden US-Dollar steigen. Das wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber den 230 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Amazon plant Rekordinvestitionen - Microsoft und Alphabet ziehen nach Amazon führt mit einer geplanten Investition von über 100 Milliarden US-Dollar die Liste an. CEO Andy Jassy erklärte, dass ein Großteil des Kapitals in den Cloud-Bereich Amazon Web Services (AWS) und neue …