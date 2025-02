Bitcoin-Analyst sieht Bullenmarkt erst am Anfang - Goldman Sachs und Saudi-Arabien investieren massiv

Der Kryptomarkt befindet sich seit fast zwei Wochen in einer hartnäckigen Seitwärtsphase, mit sinkender Volatilität und niedrigem Handelsvolumen. Während viele Anleger bereits befürchten, dass der Bull Run vorbei sein könnte, sieht der bekannte Krypto-Analyst Michael van de Poppe positive Signale für den weiteren Marktverlauf.

Große Investoren steigen in den Markt ein

Die aktuelle Konsolidierungsphase des Bitcoin-Kurses könnte bald ein Ende finden. Nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika planen derzeit zahlreiche Maßnahmen zur Förderung des Kryptomarktes. Auch Goldman Sachs und Saudi-Arabien investieren massiv in Bitcoin.

Michael van de Poppe betont in seinem aktuellen Tweet auf X (ehemals Twitter), dass der Bullenmarkt seiner Ansicht nach nicht vorbei sei, sondern gerade erst am Anfang stehe. Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein - viele Analysten gehen davon aus, dass es bald steil bergauf gehen könnte.

$BTCBULL Token im Presale: Kopplung an Bitcoin-Kurs begeistert Investoren

Der neue $BTCBULL Token hat durch sein innovatives Konzept bereits über 1,6 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt. Das Besondere: Der Token ist direkt an die Entwicklung des Bitcoin-Kurses gekoppelt und bietet besondere Mechanismen wie Token-Burns bei bestimmten Bitcoin-Kursmeilensteinen.

Die Entwickler haben fixe Meilensteine definiert, die bei $BTCBULL zu potenziell kursfördernden Maßnahmen führen. Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar würde beispielsweise ein Tokenburn erfolgen, während bei 150.000 Dollar und 200.000 Dollar sogar echte Bitcoin per Airdrop an $BTCBULL-Investoren ausgeschüttet werden sollen.

