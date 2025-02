Bitcoin-Dominanz sinkt unter 60% - Steht die Altcoin-Season bevor?

Der Kryptomarkt zeigt in den letzten Monaten eine interessante Entwicklung. Während Bitcoin über längere Zeit eine Dominanz von über 60% innehatte, deutet der aktuelle Rückgang unter diese wichtige Marke auf mögliche Veränderungen im Markt hin.

Bitcoin verliert langsam an Dominanz im Kryptomarkt

Die Bitcoin-Dominanz, die den Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen misst, lag lange Zeit stabil über 60%. Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es mittlerweile über 11 Millionen verschiedene Kryptowährungen auf Coinmarketcap gibt.

Nach einem Peak von 64% vor einigen Wochen ist die Dominanz nun rückläufig. Historische Daten zeigen, dass die Altcoin-Season typischerweise im Februar beginnt - ein Muster, das sich in vergangenen Bullruns wiederholt gezeigt hat.

BTC Bull Token ($BTCBULL) im Presale gestartet

Der neue BTC Bull Token ($BTCBULL) hat bereits in der ersten Woche des Presales für Aufsehen gesorgt. Mit einem Verkaufsvolumen von fast 1,8 Millionen Dollar zeigt sich das große Interesse der Investoren an diesem Projekt.

Das Konzept von $BTCBULL unterscheidet sich von anderen Token durch seine direkte Koppelung an den Bitcoin-Kurs. Sobald Bitcoin bestimmte Preismarken erreicht, profitieren $BTCBULL-Halter durch Token-Burns oder Bitcoin-Airdrops - beispielsweise wenn der Bitcoin-Kurs die 150.000-Dollar-Marke erreicht.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.