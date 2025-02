Ethereum Kurs vor möglicher Explosion? Trader sehen bullische Signale

Der Ethereum-Kurs bewegt sich aktuell bei etwa 2.700 US-Dollar seitwärts, konnte aber in der letzten Woche moderate Gewinne von über 2 Prozent gegenüber Bitcoin verzeichnen. Während ETH 2025 mit einem Rücksetzer von 20 Prozent der schwächste Top-10-Coin ist, sehen Analysten nun Potenzial für einen deutlichen Kursanstieg.

Krypto-Trader erwarten Durchbruch über 3.000 US-Dollar

Der bekannte Krypto-Trader Captain Faibik sieht Ethereum derzeit in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung, die sich als interessante Gelegenheit für Dollar-Cost-Averaging (DCA) anbietet. Diese Strategie, bei der regelmäßig kleinere Beträge investiert werden, könnte sich besonders lohnen, da ein nachhaltiger Durchbruch über die wichtige 3.000 US-Dollar Marke eine explosive Rallye auslösen könnte.

Auch Analyst Ted teilt diese optimistische Einschätzung und prognostiziert einen Kursanstieg auf 3.100 bis 3.300 US-Dollar innerhalb der nächsten Woche. Er begründet dies mit der aktuellen Marktdynamik, bei der Investoren nach Verlusten bei spekulativen Meme-Coins wieder verstärkt auf etablierte Utility-Coins wie Ethereum setzen könnten.

Solaxy: Neue Layer-2-Lösung sammelt über 21 Millionen US-Dollar ein

Das neue Projekt Solaxy entwickelt die erste Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk und nutzt dabei bewährte Ansätze aus dem Ethereum-Ökosystem. Mit Rollup-Technologien sollen Transaktionen effizient außerhalb des Mainnets gebündelt werden, um die Skalierung von Solana voranzutreiben.

Der zugehörige Token SOLX befindet sich aktuell im Presale und hat bereits über 21,3 Millionen US-Dollar eingesammelt. Interessierte Anleger können den Token unkompliziert über die Projektwebsite mit ETH, BNB, USDT oder SOL erwerben, sollten sich aber aufgrund einer bevorstehenden Preiserhöhung beeilen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.