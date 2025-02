KAUF-ALARM ***: Achtung Erstvorstellung: Neue Reichmacher-Aktie von Gründer-Legende kurz vor Kurs-Explosion!

Anzeige / Werbung

JACKPOT CHANCE: Jetzt vom Megatrend SOCIAL MEDIA profitieren! Wer Facebook damals verpasst hat sollte jetzt zuschlagen! Hier entsteht ein neues Multi-Milliarden Unternehmen…

Facebook, Insta, TikTok, nur noch viel besser…

NAOO kann den Social Media Markt auf eine neue Ebene heben

Heute sind wir besonders stolz, Ihnen ein brandneues Unternehmen vorstellen zu dürfen, welches bei Investoren noch völlig unbekannt ist.

Doch dies wird sich sehr bald ändern, denn die naoo AG (WKN: A40NNU) geht völlig neue Wege im Social Media Bereich! Die Firma öffnet gerade in voller Bandbreite diesen lukrativen Markt und zeigt eindrucksvoll, warum mittelfristig ein Multi-Milliarden Unternehmen entstehen kann. Ein absoluter Rohdiamant und Investoren-Traum!

Das Jahr ist noch sehr jung, doch wir sind überzeugt, dass die naoo AG (WKN: A40NNU) die Aktien-Story des Jahres werden kann. Denn das Schweizer Unternehmen weist nicht nur einzigartige Features auf, dass es im Social Media Bereich absolut herausstechen lässt, sondern hier stehen Personen dahinter, die wissen, wie man ein Milliardenunternehmen aus dem Nichts hochzieht! Und das nicht irgendwo auf der Welt, sondern ebenfalls von der Schweiz aus.

Werten Sie die aktuellen Kurse noch als nachträgliches Weihnachtsgeschenk oder als vorgezogenes Ostergeschenk, denn wir sind uns sicher, dass der aktuelle Kurs ein absolutes Geschenk ist, egal wie man es nennt.

Daher seien Sie nicht bescheiden und legen Sie sich die ersten Stücke ins Depot. Sie werden sehen, hier sind hohe Renditen möglich!





+++ NEUE Schweizer Social Media Plattform startet durch +++

Hier können User und Aktionäre Geld verdienen

Die naoo AG (WKN: A40NNU) entwickelt und betreibt die gleichnahmige App "naoo", die sämtliche wichtige Features bekannter sozialer Netzwerke aufweist, darüber hinaus aber einzigartige Zusatzfunktionen bietet. Beispielsweise ermöglicht die naoo App, Menschen auf Basis ihrer Interessen und Vorlieben zusammenzuführen, und bereits bestehende Beziehungen durch einen Abgleich dieser Interessen unter den einzelnen Nutzern zu vertiefen.

Quelle: naoo AG

Mit der genialen Idee eines integrierten Punktesystem hat die naoo ein (für Social Media) neuartiges und einzigartiges Anreizsystem geschaffen, womit einerseits den Nutzern Anreize zu gewünschtem und für die naoo App wertmehrendem Verhalten gegeben werden können. Andererseits bietet es Unternehmen ein mächtiges Instrument, um neue Kunden zu generieren und aus ihnen treue Fans des Unternehmens zu machen. Hier hat also jeder die Möglichkeit zum Influencer zu werden und Geld zu verdienen.

Die naoo AG (WKN: A40NNU) vergibt Punkte für alltägliche Handlungen in der naoo App wie beliebte Posts, Beantwortung von Fragen, Einladen von Freunden oder Teilnahme an Wettbewerben und Gewinnspielen. Ihre Business-Kunden können Angebote auf der Plattform veröffentlichen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind und diese durch Vergabe von naoo-Punkten motivieren, in ihre Geschäftslokalitäten zu kommen, Einkäufe zu tätigen und wiederzukommen.

Die naoo-Punkte können u.a. auch in Bargeld umgetauscht werden. Zentral dabei ist der Gedanke, dass die Nutzer von der Gesellschaft immer für die Nutzung der naoo Social Media Plattform belohnt werden.

Die großen Unterschiede zur Konkurrenz wie Instagram oder TikTok

Die naoo App kann alles, was auch die Konkurrenz kann, doch einiges noch viel besser. Damit wird es naoo schaffen, das Thema Social Media auf eine völlig neue Ebene zu führen. Dies hat nicht nur enorme Vorteile für Sie als User, sondern signifikante monetäre Ertragsströme für das Unternehmen, so dass es im Gegensatz zur Konkurrenz in kürzester Zeit mit seinen verschiedenen Features bereits gutes Geld verdienen kann:

Hoher Detaillierungsgrad der Nutzerinformationen:

Die Gesellschaft setzt ein System für dynamische Umfragen ein, um sehr detaillierte Nutzerprofile zu erstellen. Um die Nutzer für diese Umfragen zu gewinnen, ist ein Belohnungssystem eingeführt worden, dass die Nutzer für ihre Antworten mit geldwerten Punkten belohnt. Die Teilnahme erscheint aus Sicht der Nutzer spielerisch und weist eine sehr hohe Teilnahmequote auf. Das motiviert die Nutzer, ihre wertvollen Daten gerne zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden genutzt, um den Nutzern über die naoo Social Media Plattform zielgerichtete Inhalte und individuelle Empfehlungen Werbung und Shopping Angebote zukommen zu lassen.

Systematische Anreize für Nutzer und Unternehmen:

Die naoo Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie über ein Anreizsystem verfügt, welches vollständig in die Plattform integriert ist. Die Nutzer können auf diese Weise naoo Punkte für Handlungen, wie beispielsweise das Posten von guten Inhalten, das Einladen neuer Nutzer auf die Plattform oder die Teilnahme an Umfragen sammeln.

Darüber hinaus sind Partnerunternehmen in der Lage, über die naoo Social Media Plattform digitale Anreize für Kunden zu schaffen, damit diese ihren Shop sowohl online als auch physisch zu besuchen. Diese Anreize funktionieren ähnlich wie viele der heute auf dem Markt befindlichen Loyalty Programme. Der Unterschied besteht aber darin, dass diese Programme vollständig und nahtlos in die naoo Social Media Plattform integriert sind und die gesamte "Customer Journey" einschließt.

Neue integrierte Marketing und Customer Loyalty Lösung für lokale Einzelhändler und Brands:

Die naoo Social Media Plattform wird es den Partnerunternehmen ermöglichen, ihr Angebot auf einer Map zu präsentieren und den NutzerInnen Kaufanreize in Form von naoo Punkten anzubieten, die ihnen nur bei einem Besuch ihres Shops (on- oder offline) gewährt werden. Außerdem können sie ihr Angebot so konfigurieren, dass Anreize für einen erstmaligen Besuch des Shops geschaffen werden und diese sodann durch weitere systematische Anreize (Punkte, Gutscheine und Rabatte) langfristig zu binden. Kleinere und größere Einzelhändler werden aufgrund der detaillierten Nutzer-Profile in die Lage versetzt, den Nutzern der naoo Social Media Plattform zielgerichtete Angebote (z. B. Schuhe oder Kleidung in der richtigen Größe für Nutzer in der Nähe) zukommen zu lassen

Dies ist nur ein kurzer Überblick, denn die Plattform kann noch viel mehr. Hierbei werden wir in unseren nächsten Berichten im größeren Detail auf die wesentlichsten Unterschiede eingehen. Dann werden Sie sehen, das naoo das Zeug dazu hat, unser Leben zu verändern.

Social Media wird sich mit unserem täglichen Kaufverhalten verschmelzen und zu einem einzigartigen Erlebnis werden.

Gründer Thomas Wolfensberger hat eine Multi-Milliarden Vision!

Das beste Produkt taugt nichts, wenn die Mannschaft dahinter nicht stimmt. Wenn aber ein sensationelles Produkt auf kluge Köpfe trifft, die ein Gespür für den Markt haben, kann etwas ganz Großes entstehen.

Quelle: naoo AG

Der wichtigste Mann ist Thomas Wolfensberger! Er ist Gründer und Hauptaktionär von naoo - ein beeindruckender Multi-Unternehmer, der nicht nur redet, sondern seine Visionen umsetzt und daraus Mega-Unternehmen formt!

ERFOLG hat einen Namen: Wolfensberger! Bereits mehrmals hat er unter Beweis gestellt, dass er es kann. So baute er zuletzt aus dem Nichts das Immobilienunternehmen Peach Property auf, welches er als CEO von 2007 bis August 2023 leitete. Dabei erreichte das Unternehmen unter seiner Führung in der Spitze eine Bewertung von 1,4 Mrd. USD bei einem Immobilienvermögen von 3 Mrd. USD. Doch bereits vorher baute er ein erfolgreiches Fintech Unternehmen als Gründer und CEO mit 120 Mitarbeitern auf, bis er es schließlich erfolgreich verkaufte.

Nun will er es nochmal wissen und ist sich sicher, dass er mit naoo ein Unternehmen geschaffen hat, dass seine bisherigen Erfolge bei weitem in den Schatten stellen kann. Wenn es ihm nur ansatzweise gelingt, all seine Vorstellungen umzusetzen, sollte ein Vielfaches der Bewertung der Peach Property Group zu erreichen sein. Was das für den Kurs bedeutet, brauchen wir niemand zu erklären. Wichtig ist nur, dass Sie beim Startschuss an der Linie stehen und den weiteren Weg mit entsprechend Stücken im Depot begleiten.

Wer hatte schon die Gelegenheit und den Mut bei FACEBOOK von Anfang an dabei zu sein…So groß wird naoo wohl leider nicht werden, denn Sie können sicher sein, dass die Big Player ein Auge auf die Entwicklung von naoo haben. Hier wird früher oder später der Erste anklopfen und eine zeitige Übernahme versuchen! Doch Wolfensberger ist sehr ehrgeizig und wird seinen Rohdiamanten nicht zu schnell aus den Händen geben wollen! Daher erwarten wir in den kommenden Monaten und Jahren erhebliche Kurssteigerungen!

Hier sehen wir eine Firma, die sich für den klassischen WARREN-BUFFET-ANSATZ eignet: KAUFEN und SCHLAFEN legen! Beim Aufwachen immer wieder nachkaufen und irgendwann in einigen Jahren enorme Gewinne einfahren….es kann so einfach sein!

Fazit: Wer Facebook verpasst hat, muss hier zugreifen!

Es ist uns klar, dass Facebook oder besser gesagt der Konzern Meta weit von naoo entfernt ist, doch auch Mark Zuckerberg hatte damals nur mit einer großen Vision angefangen. Der große Unterschied zu naoo ist aber, dass die Plattform bereits jetzt technisch auf dem gleichen Stand ist und schon Features besitzt, die den Big Playern tatsächlich überlegen sind. Daher ist auch das Interesse aus Nordamerika an der naoo AG (WKN: A40NNU) bereits groß!

Somit haben wir ein technisch vergleichbares Produkt zum Preis der Anfänge von Facebook. Wir sind uns sicher, Wolfensberger wird die naoo AG (WKN: A40NNU) mit seiner exzellenten Mannschaft zum Erfolg führen.

Wir erwarten eine Fülle von sehr guten Nachrichten in den nächsten Wochen und Monaten und freuen uns schon jetzt, das Unternehmen auf seinem Weg langfristig zu begleiten.

Gehen Sie den Weg mit uns zusammen und greifen Sie zeitnah zu. Wir gehen davon aus, dass die Firma nun sehr schnell bekannt wird und damit auch Interesse an den Aktien stark anziehen wird.

Rechtliche Hinweise / Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde am 16. Februar 2025 durch die Ainami Ltd erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der Ainami Ltd bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Die Inhalte dieses Werbeartikels wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Alle durch die Ainami Ltd veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Die Ainami Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Gleiches gilt für die in den Veröffentlichungen von Ainami Ltd enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. h. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie "erwartet", "mögliche", und "geschätzt" abgebildet wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, vornehmen sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von Ainami Ltd-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Kursprognosen in unseren Werbeartikeln stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven und/oder charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Veröffentlichungen der Ainami Ltd werden unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt. Dieser Werbeartikel richtet sich folglich nicht an Leser, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten als der Bundesrepublik Deutschland haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Ainami Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich die enthaltenen Informationen des Werbeartikels in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland befindet.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Ainami Ltd und Mitarbeiter des Unternehmens können zudem jederzeit Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Sämtliche Veröffentlichungen stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür in der Regel ein Entgelt bezahlen. Sämtliche Veröffentlichungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Aktien dar. Die Ainami Ltd und die für sie tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Angaben zu Interessenskonflikten:

Gemäß §85 WPHG können bei der Ainami Ltd und dessen Mitarbeitern und Redakteuren eindeutige Interessenskonflikte bestehen:

Auf etwaige Wertpapierbeteiligungen der Ainami Ltd, dessen Mitarbeitern und Redakteuren an den besprochenen Unternehmen wird im Disclaimer der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich hingewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren.

Auf eine etwaige Vergütung der Ainami Ltd durch das mit der jeweiligen Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird im Disclaimer der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich hingewiesen. Die Ainami Ltd stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Sie wird meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Ainami Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht.

Da Ainami Ltd. zu keinem Zeitpunkt ausschließen kann, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die unseren Veröffentlichungen zugrunde liegenden Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen naoo AG wurde die Ainami Ltd durch das Unternehmen weder beauftragt noch entgeltlich entlohnt.

Verfasser und Redakteure und Herausgeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann zudem vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden und überprüfen diese nicht.

Impressum:

Ainami Ltd

Clifton House Office 70, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2

DUBLIN

Ireland

E-Mail: ainami.ltd@gmail.com

Verantwortlich für Inhalt: Ainami Ltd

Enthaltene Werte: US30303M1027,CH1323306329