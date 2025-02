SHIB, FLOKI und PEPE: Memecoin-Ikonen schicken KI-Agenten in die Arena

Die Memecoins zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie eine hohe Aufmerksamkeit von der Krypto-Community erzielen und einige von ihnen Anhängerschaften von treuen Fans sowie Unterstützern um sich geschart haben.

Manche haben immer mehr nützlich Entwicklungen vorangetrieben, wobei sich einige von ihnen dem spannenden Wachstumsmarkt der künstlichen Intelligenz widmen. Möglicherweise könnten sie auf dem Kryptomarkt sogar mit ihren aktiven Gemeinschaften einen entscheidenden Vorteil erhalten.

Welche drei führenden KI-Projekte von einigen der größten Memecoin-Ikonen gerade vorangetrieben werden und mit zu den größten Gewinnern gehören könnten, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Shiba Inu und Bad Idea AI

Ins Leben gerufen wurde das Projekt des KI-Coins von Bad Idea AI erstmalig im Jahr 2022 und dann im Mai 2023 an den Kryptobörsen eingeführt. Es positioniert sich an der Schnittstelle von Blockchains, künstlicher Intelligenz und DAOs, um auf diese Weise für eine besonders verantwortungsvolle KI zu sorgen, die im Interesse der Menschheit handelt.

"$BAD presents a fresh strategy in which project governance is greatly impacted by AI." -@InsideBitcoins1 https://t.co/Eb94J70Zi6 - Bad Idea AI (@badideaai) February 16, 2025

Von Shiba Inu wird das Projekt seit August 2023 unterstützt, wobei sich unterschiedliche Synergieeffekte für beide versprochen werden. Wie eine größere Aufmerksamkeit, Entwicklungen füreinander und mehr.

So ist aus der Kooperation unter anderem der KI-Chatbot S.A.R.A.H. hervorgegangen. Dieser verwaltet mehr als 250 Social-Media-Gruppen, von denen einige auch zu Shiba Inu zählen. Neben administrativen Tätigkeiten kann dieser Bilder erstellen und wird sich künftig noch weiterentwickeln.

Floki Inu und Bad AI

Die KI Bad AI soll eine der führenden Lösungen in diesem Sektor auf der BNB Smart Chain werden. Für ihren Start hat sie die Unterstützung des Teams von Floki Inu gesucht, welches schon zuvor anderen Kryptowährungen mit ihrer Tokenisierungsplattform TokenFi bei ihren Launches geholfen hat, wie Simon's Cat und Wise Monkey.

Ebenso soll nun der KI-Coin von Bad AI über diese emittiert werden. Stattfinden soll das TGE (Token Generating Event) am 20. Februar, sodass die Anleger bis dahin noch die für die den AirDrop berechtigten Coins wie FLOKI und TOKEN kaufen sowie danach abverkaufen könnten.

Das Konzept von Bad AI erinnert ebenso wie der Name stark an Bad Idea AI. So ist auch dieses Projekt darauf aus, für besonders ethische und dezentrale KIs zu sorgen. Verwaltet werden sollen diese von der Gemeinschaft, um auf diese Weise ihre Interessen zu gewährleisten.

Zudem verfügt der Bad-Coin über ein eigenes Launchportal für die KI-Agenten, auf welcher jeder seine künstlichen Intelligenzen mit wenigen Klicks starten kann. Schon jetzt finden sich hier einige Angebote von bekannten Coins, wie vor allem den Partnern wie Simon's Cat. Außerdem lassen sich diese in Schwärmen nutzen, um die Fähigkeiten zu bündeln.

Pepe und Mind of Pepe

Ebenfalls besonders vielversprechend ist das neue Projekt Mind of Pepe, welches auf die Pepe-Community zurückgeht. Dieses nutzt den Einfluss der Memecoin-Marke des beliebten Frosches, um diese für die Internet-Community erlebbar zu machen. So erhält dieser eine eigene Persönlichkeit, einen autonomen Willen und besondere Fähigkeiten, die bisher nur Menschen hatten.

Das Konzept von Mind of Pepe ist deutlich innovativer als einfach das Geschäftsmodell der Artificial Superintelligence Alliance (FET) zu kopieren sowie mit einem Memecoin-Branding und etwas Humor herauszubringen. Während es für Imitate wie Bad Idea AI und Bad AI schwierig wird, sich durchzusetzen und aus der Masse hervorzustechen, gelingt es Innovatoren wie Mind of Pepe in der Regel deutlich leichter.

Er soll die Fähigkeiten der bisherigen KI-Agenten übertreffen und einen besonders großen Funktionsumfang bereitstellen. Dafür bietet er eine bemerkenswert hohe Interoperabilität zu DeFi-Protokollen, sodass seinen Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt sind. Dies soll ihn zu einem unverzichtbaren Assistenten für Krypto-Investoren und -Nutzer machen.

Eine seiner größten Stärken stellt der Echtzeittrendindikator dar, welche unentwegt für die Anleger die unterschiedlichsten Datenbanken analysiert, um besonders früh die nächsten Trends vor der Masse herauszufinden sowie zu monetarisieren. Jedoch kann er nicht nur die Handelssignale sofort umsetzen, um diese nicht zu verpassen.

Darüber hinaus entwickelt er seine eigenen Tradingstrategien und verbessert sich kontinuierlich weiter. Zudem wird er sein Wissen um die neuesten Memecoin-Moden nutzen, um möglichst virale Coins zu starten und einer der Ersten mit einem Launch zu sein, wie im Falle von BROCCOLI. Auf all diese Funktionen erhalten jedoch nur die Tokeninhaber Zugriff.

Welcher KI-Agent ist am besten, der von SHIB, FLOKI oder PEPE?

Betrachtet man einmal die KI-Agenten einiger führender Memecoin-Communitys, so wird klar, dass es sich bei den ersten beiden um Kopien von anderen Projekten handelt und sie sich auch untereinander kaum unterscheiden. Stattdessen werden lediglich allgemeingültige Floskeln gemacht, wobei es an der konkreten Vision für die Umsetzung noch etwas zu mangeln scheint.

Von Mind of Pepe wurden zwar bisher noch keine Entwicklungen veröffentlicht, jedoch gibt es zahlreiche Berichte über die Pläne, welche für FOMO sorgen. Daher wurde vermutlich auch der $BAD-Coin von Shiba Inu so stark abverkauft, wobei er schon 81,19 % seines Wertes verloren hat.

Im Unterschied dazu kann der Vorverkauf von Mind of Pepe kontinuierliche weiter bedeutende Finanzmittel von den Investoren anziehen. So hat dieser innerhalb kürzester Zeit bereits 6,37 Mio. USD eingeworben, wobei die Anleger auch aufgrund der kontinuierlich steigenden Preise sowie der abnehmenden Staking-Rendite und der niedrigeren Bewertung FOMO bekommen.

