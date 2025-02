Peter Schiff schlägt wieder zu: GameStop dank Bitcoin völlig überbewertet

Der Ökonom, Autor und Börsenmakler Peter Schiff ist wahrscheinlich einer der größten Bitcoin Kritiker unserer Zeit. Während Unternehmer wie Michael Saylor das "digitale Gold" in den Himmel loben und selbst BlackRock CEO Larry Fink, der früher Krypto gegenüber eher negativ eingestellt war, eine 180 Grad Wendung machte, bleibt Schiff seiner Überzeugung treu - und die teilt er auch gerne anderen Menschen mit. Auf X postete Schiff nun seine Meinung zu der (bislang unbestätigten) Meldung, dass GameStop in Bitcoin investieren will. Er schrieb dort sinngemäß: "GameStop, ein Unternehmen ohne solides Geschäftsmodell, wagt einen neuen Versuch: Es erwägt, sein Kapital in Bitcoin zu investieren. Ironischerweise ist Bitcoin sogar noch überbewerteter als GME. Doch das hält Spekulanten nicht ab - sie kaufen die Aktie in der Hoffnung, dass sie sich wie ein zweites MicroStrategy entwickelt."

GameStop, a company with no viable business plan, has thrown another Hail Mary by announcing that it might use its cash to buy Bitcoin. The irony is that Bitcoin is even more overpriced than GME. No matter; speculators are buying the stock anyway, hoping it becomes another MSTR. - Peter Schiff (@PeterSchiff) February 13, 2025

Bitcoin ein Meme-Coin?

In einem anderen Post auf X bezeichnete Schiff Bitcoin als Meme-Coin. Seiner Meinung nach hat Bitcoin keinerlei intrinsischen Wert. Tatsächlich ist es so, dass der BTC von Satoshi Nakamoto eigentlich als Zahlungsmittel konzipiert wurde, nur sind die Möglichkeiten dafür genauso überschaubar wie die Utility mancher Meme-Coins. Allerdings stehen die meisten Bitcoin Puristen den Scherzwährungen eher misstrauisch gegenüber. Immer wieder warnt Schiff Bitcoin Investoren davor, dass es sich bei den Kursanstiegen lediglich um eine Blase handeln würde. Das bevorzugte Asset von Schiff ist Gold, weswegen er durchaus "allergisch" reagieren kann, wenn jemand den Bitcoin als "digitales Gold" bezeichnet.

Remember, Bitcoin is a meme coin. - Peter Schiff (@PeterSchiff) January 21, 2025

BTC Bull Token - Der Meme-Coin mit echten Bitcoin

Mit einem kann man sich an dieser Stelle vermutlich sicher sein: Diesen Meme-Coin wird Peter Schiff vermutlich auch nicht mögen, denn das neue Meme-Coin-Projekt BTC Bull Token (BTCBULL) hebt passives Einkommen auf ein neues Level - und das mit der wertvollsten Kryptowährung der Welt: Bitcoin. Die Idee dahinter? Immer wenn Bitcoin einen bedeutenden Meilenstein erreicht, wie die 150.000-Dollar-Marke, erhalten BTCBULL-Inhaber echte Bitcoin-Anteile per Airdrop. Der Schlüssel dazu ist der BTCBULL Token, der derzeit noch im Presale erhältlich ist. Die Höhe der Airdrop-Belohnung hängt davon ab, wie viele Tokens während des Presales gehalten werden. Mit einem aktuellen Bitcoin-Kurs von 97.000 US-Dollar bleibt noch Luft bis zur 150.000-Dollar-Grenze - genug Zeit also, um als Early Bird in den Presale einzusteigen. Diese Möglichkeit haben übrigens schon einige Anleger genutzt und dem Projekt ist es aktuell gelungen, über 1,8 Millionen US-Dollar an Raising Capital einzusammeln. Doch BTCBULL bietet noch mehr: einen innovativen Burning-Mechanismus. Alle 50.000 Dollar, die Bitcoin an Wert zulegt, werden Tokens aus dem Umlauf entfernt. Die erste Verbrennung findet bei 125.000 US-Dollar statt. Dieser deflationäre Mechanismus könnte den BTCBULL-Kurs positiv beeinflussen, da die verfügbare Menge stetig sinkt. Im Kryptomarkt gibt es nur wenige Meme-Coins mit direktem Bitcoin-Bezug - und genau hier setzt BTCBULL an. Das Projekt verbindet die Stabilität und Dominanz von Bitcoin mit der viralen Kraft der Meme-Coins und schafft so einen einzigartigen Token, der im Kryptospace heraussticht.

So kaufst du BTCBULL Token

Um frühzeitig einzusteigen, benötigt man eine kompatible Wallet, wie Best Wallet, die du mit der Projekt-Webseite verbindest. Alternativ kannst du den Coin direkt über die Best Wallet App kaufen. Ein BTCBULL Token kostet derzeit 0,002365 US-Dollar und kann mit ETH, USDT oder Kreditkarte erworben werden.

Ein weiteres Highlight: BTCBULL bietet Staking, ein Feature, das Bitcoin nicht hat. Derzeit sind 474 Millionen Tokens im Contract gesperrt, mit einem beeindruckenden APY von 221 %.

BTC Bull Token kombiniert das Beste aus beiden Welten - Bitcoin und Meme-Coins - und könnte vielleicht sogar die nächste große Krypto-Sensation werden.

Hier Wallet verbinden und BTCBULL im Presale kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.