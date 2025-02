Berlin (ots) -Friedrich Merz ist der Sieger des RTL/ntv Wahl-Quadrells. Das ergab eine aktuelle Zuschauer-Befragung von Forsa im Auftrag von RTL und ntv. Auf die Frage "Wer hat sich insgesamt am besten geschlagen?" antworteten 32 Prozent Friedrich Merz, 25 Prozent Olaf Scholz und jeweils 18 Prozent Robert Habeck und Alice Weidel. Für keinen der Kandidaten entschieden sich 7 Prozent.Noch klarer fiel die Entscheidung auf die Frage "Wem trauen Sie am ehesten zu, das Land zu führen?" aus. Hier votierten 42 Prozent für Friedrich Merz, 19 Prozent für Olaf Scholz und 16 Prozent für Alice Weidel und nur 13 Prozent Robert Habeck. Ähnlich das Ergebnis auf die Frage "Wen fanden Sie am kompetentesten?". Hier liegt Friedrich Merz mit 38 Prozent ebenfalls deutlich vor Olaf Scholz mit 25 Prozent und Robert Habeck und Alice Weidel mit jeweils 16 Prozent.Im Hinblick auf Sympathie und Glaubwürdigkeit konnte Robert Habeck punkten. Auf die Frage "Wen fanden Sie am sympathischsten?" platziert er sich mit 34 Prozent weit vor Friedrich Merz (23%) und Olaf Scholz (19%) und Alice Weidel (17%). Auf die Frage "Wer wirkte auf Sie am glaubwürdigsten?" entschieden sich mit 29 Prozent eine Mehrheit für Friedrich Merz, dicht gefolgt von Robert Habeck (26%). Alice Weidel schaffte es mit 20 Prozent vor Olaf Scholz, den 19 Prozent für glaubwürdig hielten.Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung von 2.004 zufällig ausgewählten wahlberechtigten Zuschauer/innen der TV-Debatte am 16.02.2025, die zuvor im Rahmen einer repräsentativen Stichprobenerhebung unter Wahlberechtigten erklärt hatten, sich die TV-Debatte anschauen zu wollen. Die Auswahl der befragten Zuschauer/innen erfolgte im Rahmen des repräsentativen Panels forsa.omninet. Die Befragung wurde am Ende der Sendung als Online-Erhebung durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung sind repräsentativ für die wahlberechtigten Zuschauer/innen der TV-Debatte, nicht für die Gesamtheit aller Wahlberechtigten.Pressekontakt:Bettina KlauserVP / Leitung Kommunikation Information & SportRTL DeutschlandTel.: 0221 / 456 74100bettina.klauser@rtl.deLisa von SöhnenSenior Manager Kommunikation/PR Information & SportRTL DeutschlandTel.: 0221 / 456 74109lisa.vonsoehnen@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5972113