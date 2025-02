VICTORIA, Seychellen, Feb. 17, 2025, der führenden Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, wurde von der National Revenue Agency in Bulgarien eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) erteilt. Mit dieser offiziellen Lizenzierung kann Bitget jetzt ein umfassendes Spektrum von Krypto-Dienstleistungen in Bulgarien anbieten, einschließlich Umtausch, Handel, Übertragung, Verwahrung und öffentliches Angebot von Krypto-Assets sowie Wallet-Dienstleistungen. Dies stimmt mit den weiter gefassten Plänen von Bitget überein, die europäische MiCA-Lizenz (Markets in Crypto-Assets) zu erhalten, die die Position des Unternehmens in der Region stärken wird.

Die VASP-Lizenz in Bulgarien steht im Einklang mit der strategischen Expansion von Bitget in der gesamten Europäischen Union. Das Unternehmen bereitet sich aktiv auf die Compliance mit der MiCA-Verordnung der EU vor, die einen einheitlichen regulatorischen Rahmen für Krypto-Assets in der gesamten Region schaffen soll.

"Die erfolgreiche Beantragung der VASP-Lizenz in Bulgarien ist Teil der Expansionsstrategie von Bitget, um Nutzer in der gesamten Europäischen Union zu bedienen", so Hon Ng, Chief Legal Officer bei Bitget. "Da die EU mit Regulierungsrahmen wie MiCA weiterhin eine Vorreiterrolle innehat, sehen wir ein erhebliches Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Innovation in der Region bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorschriften. Bulgarien ist ein strategisches Gateway für unsere Expansion in Europa und ermöglicht kryptofreundlichen Ökosystemen, die Verbreitung von Kryptowährungen zu beschleunigen."

Hon Ng erklärte weiter: "Im Jahr 2025 freuen wir uns darauf, den globalen regulatorischen Fußabdruck von Bitget in Zusammenarbeit mit verschiedenen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt weiter auszubauen. Wir legen großen Wert auf die Einhaltung von Compliance-Standards in den Ländern, in denen wir tätig sind, und wir haben von Beginn an in unser Compliance-Programm investiert. Wir sind davon überzeugt, dass unser Ansatz das Vertrauen der Nutzer stärkt, die Integrität des Marktes sicherstellt und gleichzeitig die globale Akzeptanz digitaler Vermögenswerte steigert. Außerdem gewährleistet er ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum, indem wir unsere Geschäftstätigkeit gemäß den regulatorischen Rahmenwerken, die weltweit geschaffen werden, anpassen."

Bitget betrachtet die Einhaltung regulatorischer Vorschriften als integralen Bestandteil seines zukünftigen Erfolgs, was durch den Erwerb von Zulassungen in Schlüsselmärkten wie Polen, Italien, Litauen, dem Vereinigten Königreich und jetzt auch Bulgarien deutlich wird.

Mit der Erteilung der VASP-Lizenz in Bulgarien hat Bitget die behördliche Genehmigung, ein breites Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, um den Anforderungen der Nutzer digitaler Vermögenswerte in der Region Rechnung zu tragen. Zu diesen Dienstleistungen gehören der Tausch von Krypto-Assets, der eine problemlose Konvertierung von Krypto- in Fiat-Währungen und umgekehrt ermöglicht, der Handel und die Übertragung von Krypto-Assets, die effiziente und sichere Transaktionen ermöglichen, sowie Verwahrungsdienstleistungen, die einen soliden Rahmen für den Schutz der Vermögenswerte der Nutzer bieten. Darüber hinaus erlaubt die Lizenz das öffentliche Angebot von Krypto-Assets, was den Rahmen für die Einführung innovativer Token und Optionen vergrößert.

Allein in den letzten drei Monaten hat Bitget wichtige Lizenzierungs- und Expansionsziele erreicht. Das Unternehmen hat eine BSP-Lizenz in El Salvadorund die Zulassung im Vereinigten Königreich für die Erbringung von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerteerhalten sowie eine konforme BitEXC-Börse in Vietnameingeführt. Bitget wurde kürzlich von Forbes als eine der vertrauenswürdigsten Börsen der Welt eingestuft. Mit der bulgarischen VASP-Lizenz macht Bitget in diesem Bereich weiterhin große Fortschritte. Das Unternehmen beabsichtigt eine enge Zusammenarbeit mit den europäischen Aufsichtsbehörden, um sicherzustellen, dass seine Produkte alle regulatorischen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig den Schutz der Vermögenswerte und Daten der Nutzer in den Vordergrund stellen.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursenund anderen Kryptowährungspreisen. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z.B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

