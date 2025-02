Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Das Frühstück ist für viele eine besondere Mahlzeit, im Vergleich etwa zum Abendbrot. Das Frühstück soll zum Beispiel wichtig sein für die Gesundheit. Ob das stimmt, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Ich habe über das Thema gesprochen mit Aglaja Adam von der Apotheken Umschau. Dass das Frühstück automatisch gesund ist, kann sie nicht bestätigen:O-Ton Aglaja Adam 16 sec."Einige Studien behaupten zwar, dass das Auslassen des Frühstücks ein höheres Risiko für zum Beispiel Übergewicht oder auch Typ-2-Diabetes mit sich bringt. Aber ob Menschen, die frühstücken, andersherum per se gesünder sind, dafür ist die Studienlage zu dünn."Sprecherin: Wichtiger dafür sind eine ausgewogene Ernährung und andere Faktoren wie Bewegung, Rauchen oder Stress. Und ein Frühstück macht auch nicht schlank, wie man manchmal hört:O-Ton Aglaja Adam 16 sec."Um sein Gewicht zu halten, ist es wichtig, dass die Kalorienbilanz über den ganzen Tag passt und wir uns ausgewogen ernähren. Mit vielen Ballaststoffen, Gemüse, Obst, Nüssen, Samen, Omega-3-Fettsäuren und wenig verarbeiteten Produkten."Sprecherin: Interessant ist auch, was in anderen Ländern morgens auf den Tisch kommt:O-Ton Aglaja Adam 23 sec."In Japan zum Beispiel ist Miso-Suppe mit Gemüse und Hähnchen oder Tofu als Einlage verbreitet. Das liefert viele Mineralstoffe, Vitamine und Proteine. Und ein schwedisches Knäckebrot mit Käse und Gurke oder - wer zum Frühstück schon mag - Heringssalat, dazu Dickmilch und Beeren, ist auch gesund, weil es Ballaststoffe und viel Eiweiß enthält."Abmoderation: Der schottische Porridge ist ebenfalls gesund, schreibt die Apotheken Umschau. Er besteht aus Haferflocken, Milch und Wasser und versorgt uns mit Ballaststoffen, langsamen Kohlenhydraten und ein wenig Protein.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail:presse@wortundbildverlag.deUnternehmenskommunikationOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5972130