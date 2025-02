Mit den folgenden Aktien können Anleger in dieser bis zu satten 8,1 Prozent an Dividendenrendite kassieren. Dabei sind drei Titel besonders interessant, die Anleger jetzt auf dem Schirm haben sollten. Nachdem für Anleger Ende Januar, Anfang Februar eine kleine Durststrecke was Dividendenausschüttungen anging geherrscht hat, mehreren sich nun wieder die Ex-Tage. Das bedeutet für Einkommensinvestoren unter dem Strich: hohe Zahlungen direkt aufs Konto.Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...