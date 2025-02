© Foto: Matt Rourke - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Lange Zeit dachten Anleger, Warren Buffett kennt nur noch zwei Aktien: Occidental & SiriusXM. Jetzt scheint er einen neuen Liebling entdeckt zu haben: Constellation Brands. So viel Risiko ist Buffett selten eingegangen! Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat Ende der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass sie in den Getränkeriesen Constellation Brands investiert hat. Zum Jahresende 2024 besaß Berkshire 5,62 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von 1,24 Milliarden Dollar. Gleichzeitig hat Berkshire seine Anteile an der Citigroup stark reduziert - um 74 Prozent auf 14,6 Millionen Aktien. Auch die Beteiligung an der Bank of America wurde um 15 Prozent auf 680,2 …