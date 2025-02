TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist Ende vergangenen Jahres dank hoher Investitionen der Unternehmen und des gestiegenen Handelsbilanzüberschusses deutlich stärker gewachsen als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent gewachsen, teilte die japanische Regierung am Montag auf Basis der ersten Schätzung in Tokio mit. Damit beschleunigte sich das Wachstum deutlich. Im dritten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt um revidierte 1,7 Prozent zugelegt. Das hohe Wachstum kommt für Volkswirte überraschend. Sie hatten mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet. Die hohe Wachstumsrate dürfte der Notenbank Spielraum geben, die geldpolitischen Zügel weiter etwas anzuziehen. Der japanische Yen legte nach Bekanntgabe der Wachstumszahlen zu und baute damit die Gewinne der vergangenen Tage aus./zb/stk