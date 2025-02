Vancouver B.C., 17. Februar 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: 9O0) freut sich, die Mobilisierung von Personal und Ausrüstung zum Uranprojekt South Falcon East, dem Standort der Uranlagerstätte Fraser Lakes B, bekannt zu geben. Das Projekt South Falcon liegt 18 km außerhalb des Athabasca-Beckens, etwa 50 km östlich der Uranmühle und ehemaligen Mine Key Lake.

Terra Clean Energy Corp. schloss im Oktober 2022 eine Optionsvereinbarung mit SkyHarbour Resources Ltd. ab, welcher zufolge das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet South Falcon East erwerben kann (siehe Pressemeldung vom 30. Dezember 2024 für Details zum Earn-in).

Die Mobilisierung von Personal und Ausrüstung für ein umfangreiches Winterbohrprogramm, das bis zu 2.500 Bohrmeter umfassen soll, hat begonnen. Das Feldprogramm wird von der Firma Terralogic Exploration Inc. unter der Aufsicht von Brett Lavigne, Projektmanager bei TerraLogic Exploration, und C. Trevor Perkins, VP Exploration bei Terra Clean Energy Corp., durchgeführt.

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms des Unternehmens bei South Falcon East Anfang 2024 (Pressemeldung vom 1. April 2024) konnte das Vorkommen von Pegmatiten mit einer Uranmineralisierung und von graphitischem pelitischem Paragneis entlang des Way Lake Conductor bestätigt werden. Graphitische pelitische Paragneise stellen eine wichtige Lithologie dar, die mit Uranlagerstätten im östlichen Athabasca-Becken in Zusammenhang stehen, und ihr Vorkommen bei der Lagerstätte Fraser Lakes B ist ein guter Hinweis auf das Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen diskordanzgebundenen Uranmineralisierung im Grundgestein, zusätzlich zu der bekannten in Pegmatit/Alaskit gelagerten Uranmineralisierung in der Lagerstätte.

Das vorrangige Ziel des Winterprogramms 2025 besteht darin, durch eine Erweiterung der Ausmaße der Mineralisierung in Verbindung mit der Uranlagerstätte Fraser Lakes B (Abbildung 2) auf dem Winterprogramm 2024 aufzubauen und nahegelegene Ziele mit höffiger Alteration und Struktur, die bei historischen Bohrungen ermittelt wurden, zu erproben. Die Modellierung der bestehenden Daten lässt eine nord-nordwestlich streichende Struktur erkennen, die den Way Lake Conductor durch die Lagerstätte Fraser Lakes B durchkreuzt. Das Vorhandensein dieses strukturellen Schnittpunkts mit dem Way Lake Conductor und der Struktur ist ein gutes Zeichen für ein Szenario, in dem sich die remobilisierte Uranmineralisierung in diesem Gebiet konzentriert und eine hochgradigere Zone innerhalb der gesamten Lagerstätte gebildet hat. Es werden Anstrengungen unternommen, um diese strukturelle Falle ausfindig zu machen und zu charakterisieren, sodass dieses Modell geprüft werden kann, da dies das beste Szenario für eine hochgradige diskordanzgebundene Uranlagerstätte im Grundgestein ist.

Ziel der bei Fraser Lake B geplanten Infill- und Stepout-Bohrungen ist die Bestätigung des Vorkommens und der Kontinuität der bestehenden Mineralisierung sowie die Erweiterung der Ausmaße der Lagerstätte. Die Mineralisierung ist derzeit sowohl entlang des Einfallens als auch entlang des Streichens offen. Die Ergebnisse der Infill- und Stepout-Bohrungen werden zur Erstellung einer aktualisierten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung und eines Lagerstättenmodells für Fraser Lakes B beitragen. In die aktualisierte Ressource werden auch andere Ergebnisse einfließen, die in der historischen Ressourcenschätzung nicht enthalten waren, einschließlich der höhergradigen Mineralisierung, die bisher bei Fraser Lakes B in Bohrloch FP-15-05 durchteuft wurde. FP-15-05 lieferte 0,165 % U3O8 und 0,112 % ThO2 auf 2,0 Metern in 135,0 Metern Tiefe innerhalb eines breiteren Abschnitts von 6,0 Metern mit 0,103 % U308 und 0,062 % ThO2 in 134,5 Metern Tiefe sowie einen zweiten hochgradigen Abschnitt von 2,5 Metern mit 0,172 % U3O8 und 0,113 % ThO2 in 146,0 Metern Tiefe. Die Mineralisierung bei Fraser Lakes B wird von anomalen Konzentrationen von Indikatorelementen, einschließlich Bi, Mo, Pb und Zn, begleitet, die auch mit sehr hochgradigen diskordanzgebundenen im Grundgestein lagernden Uranlagerstätten im Athabasca-Becken in Zusammenhang stehen.

Die Uranlagerstätte Fraser Lakes B wird zwar weiterhin im Mittelpunkt der ersten Bemühungen auf dem Konzessionsgebiet stehen, das Unternehmen verfügt jedoch auch über zahlreiche andere für Bohrungen aufgeschlossene Ziele entlang des Way Lake Conductor bei South Falcon East. Dazu gehört auch das Gebiet T-Bone Lake unmittelbar nördlich von Fraser Lakes B (Abbildung 2), wo bei begrenzten Bohrungen eine äußerst vielversprechende Tonalteration, anomale Radioaktivität und eine Uranmineralisierung (einschließlich bis zu 0,055 % U3O8 auf 0,9 m in 39,5 m Tiefe in Bohrloch WYL-10-53) in Zusammenhang mit einer nord-nordwestlich streichenden Verwerfung, die den nordöstlich streichenden Way Lake Conductor durchschneidet, festgestellt wurden. Die bei T-Bone Lake angetroffene Alteration ähnelt jener bei mehreren hochgradigen im Grundgestein lagernden Uranlagerstätten im östlichen Athabasca-Becken, einschließlich der ehemaligen Mine Eagle Point und der Uranlagerstätte Millennium. Die regionalen Bohrungen werden sich auf dieses Gebiet und andere unerprobte Gebiete mit struktureller Komplexität entlang des gefalteten Way Lake Conductor konzentrieren, denn sie sind sehr höffig für eine hochgradige diskordanzgebundene Uranmineralisierung im Grundgestein und darüber hinaus eine in Pegmatit lagernde Uranmineralisierung.

"Wir freuen uns sehr, die Arbeiten bei South Falcon East wieder aufzunehmen und an das anzuknüpfen, was wir im Jahr 2024 angefangen haben", meint Trevor Perkins, VP Exploitation bei Terra Clean Energy Corp. "Wir wollen die bestehende Lagerstätte erweitern sowie die identifizierte Nord-Nordwest-Struktur und die damit verbundene Komplexität charakterisieren und erkunden", so Herr Perkins weiter. "Dies sind ideale strukturelle Gegebenheiten, bei denen sich das aus den mineralisierten Pegmatiten und dem Nebengestein stammende Uran konzentrieren kann und uns eine hochgradige Lagerstätte im Grundgestein liefern könnte. Dies konnte bereits bei anderen Lagerstätten festgestellt werden, und wir sind bestrebt, dies hier zu finden."

"Wir haben es hier mit einer einzigartigen und außergewöhnlichen Explorationsmöglichkeit zu tun, die die fortgesetzte Erweiterung der Uranlagerstätte Fraser Lakes B, die in alle Richtungen und in der Tiefe offen ist, sowie die Verfolgung hochgradiger Uranlagerstätten im Grundgestein umfasst. Das Team ist sehr begeistert von den sich abzeichnenden Aussichten und brennt darauf, den Wert voll und ganz für die Aktionäre zu erschließen."

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es AKTIENCHECK im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung vom 10. Februar 2025 damit beauftragt hat, eine umfassende, mehrmonatige Marketing- und Investor Relations-Kampagne durchzuführen. Als Gegenleistung für die Erbringung dieser Dienstleistungen erhält AKTIENCHECK eine Zahlung von 50.000 Euro. AKTIENCHECK steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird für diese Leistungen keine Wertpapiere an AKTIENCHECK begeben.

Abbildung 1: Standort des Projekts South Falcon East - östliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada

Abbildung 2: Bohrzielgebiete 2025 auf dem Uranprojekt South Falcon East

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy (ehemals Tisdale Clean Energy) ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund innerhalb der Uran-Thorium-Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt. Das Projektgelände liegt im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

IM NAMEN DES BOARD VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43- 101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Terra Clean Energy Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft,

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind .

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

mailto:info@tcec.energy

Terra Clean Energy Corp

Suite 2200, HSBC Building, 885 West Georgia St.

Vancouver, BC V6C 3E8 Canada

file:///C:/Users/Ted/Desktop/www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78512Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78512&tr=1



