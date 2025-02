FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Nahezu unbewegt und in unmittelbarer Reichweite zu einem neuerlichen Rekord dürfte der deutsche Aktienindex Dax in die neue Woche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 22.500 Punkten leicht unter dem Wochenschluss vom Freitag. Laut dem Analysten Thomas Altmann von QC Partners wappnen sich Anleger jedoch für einen Rückschlag. "Das Risikobewusstsein nimmt aktuell stark zu", so der Experte.

USA: - DOW KONSOLIDIERT; NASDAQ MIT REKORD - Vor dem Hintergrund der Debatte um die Zollpolitik und der Haltung der Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg sind die wichtigsten US-Aktienindizes am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen ins verlängerte Wochenende gegangen. Zahlen aus dem US-Einzelhandel dürften laut dem Helaba-Ökonomen Ralf Umlauf tendenziell Zinssenkungserwartungen stützen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 44.546,08 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm kurz vor Handelsende ein Rekordhoch und gewann letztlich 0,38 Prozent auf 22.114,69 Punkte. An diesem Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

ASIEN: - IM MINUS - Die Unsicherheit rund um die US-Politik hat sich am Montag auch an den Asien-Börsen ausgewirkt. In Japan lag der Nikkei 225 zuletzt knapp mit 39.147,49 Punkten auf Vortagsniveau. Thema war dort, dass Japan eine Ausnahme von den sogenannten Gegenzöllen des US-Präsidenten Donald Trump anstrebe, hieß es. Technologiewerte waren zwar gefragt wegen KI-Optimismus, doch dies konnte in der Breite nicht positiv beeinflussen. In Hongkong stand der Hang-Seng-Index zuletzt mit 0,4 Prozent im Minus. In Festland-China gab der CSI 300 um 0,2 Prozent nach.



