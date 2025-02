ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 236 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Amerikaner dürften am 19. Februar die vierte Generation ihres iPhone SE präsentieren und zwei Wochen später damit in den Verkauf gehen, schrieb Analyst David Vogt am Freitagabend. Damit sei man im Quartal etwas früher dran als in den beiden Vorjahren. Seine Quartalsschätzungen beinhalteten dies aber bereits./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005