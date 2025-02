Vor allem internationale Investoren greifen derzeit im DAX zu, weil sie von robusten Quartalszahlen und zukunftsweisenden KI-Trends (wie bei SAP) überzeugt sind, auch wenn geopolitische Spannungen und handelspolitische Unsicherheiten unübersehbar bleiben. Gleichzeitig rücken die Bundestagswahlen am 23. Februar ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Markt hofft darauf, dass eine konservativ geführte Regierung unter CDU-Führung marktfreundliche Impulse liefert, etwa durch eine Reform der Schuldenbremse und Steuersenkungen.

Allerdings kann nach dem steilen Anstieg eine technische Gegebenheit der DAX-Rally einen Strich durch die Rechnung machen. Da der DAX so schnell so steil gestiegen ist, könnten eng gesetzte Stopp-Kurse bei einem kurzfristigen Ausverkauf eine Kettenreaktion auslösen. Klassische technische Überkauft-Signale verlieren in einem solch starken Aufwärtstrend allerdings an Gewicht, da fundamentale Treiber wie solide Gewinne, Preissetzungsmacht und Innovationskraft im Bereich Künstliche Intelligenz den Markt stützen und Schnäppchenjäger jeden Rücksetzer sofort wieder zum Einstieg nutzen.

Kurzum: Trotz erhöhter politischer Unsicherheit bleibt der DAX - getrieben von attraktiven, international ausgerichteten Unternehmen - auf Wachstumskurs, wenngleich Anleger angesichts möglicher kurzfristiger Rücksetzer vorsichtig bleiben sollten.

