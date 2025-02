Deutschland hat sich bereits vielen großen Herausforderungen erfolgreich gestellt, gerade in jüngster Zeit, wenn Sie sich etwa die noch vor kurzem immense Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas vor Augen halten. Für uns spricht viel dafür, dass es auch diesmal gelingt. Unser kleiner Rück- und Ausblick soll das belegen. Erinnern Sie sich nur mal an die 1990er-Jahre. Nach dem Wiedervereinigungsboom geriet die Bundesrepublik in einen Reformstau, der die Arbeitslosenquote 1993 auf fast 10% katapultierte und die Staatsfinanzen erheblich belastete. 1995 erreichte das Haushaltsdefizit beinahe zweistellige Werte. Paradox: Die Börsen stiegen damals bis zur Jahrtausendwende, maßgeblich getrieben vom großen Interesse an Internetaktien. Die "Old Economy" hingegen wurde belächelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...