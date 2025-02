DJ MAKRO TALK/US-Historiker: Versuch eines Regime Change in den USA

Für Yale-Historiker Timothy Snyder ist Elon Musk die Schlüsselfigur eines derzeit sich in den USA vollziehenden Systemwechsels. "Er ist über den Punkt hinaus, an dem es für ihn von Bedeutung ist, mehr Geld zu haben. Jetzt will er sein Geld in Macht ummünzen. Er möchte sich die Fähigkeit verschaffen, mit seinem Geld Regierungen kontrollieren und brechen zu können", sagte Snyder im Interview mit dem Stern am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Unter diesem Gesichtspunkt sei auch die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance in München einzuordnen. "Leute wie Vance und Musk wollen Rechtsstaatlichkeit und Freiheit in Europa durch eine faschistische Tech-Oligarchie ersetzen, so wie sie es in den USA bereits tun. Das Ziel ist es, Hindernisse für den immer größeren Machtgewinn einiger sehr reicher Menschen zu beseitigen. Amerikanische Oligarchen wie Elon Musk sollen auch in Europa tun dürfen, was sie wollen."

February 17, 2025

