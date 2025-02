Bill Gates setzt auf McDonald's! Der Microsoft-Mitgründer hat im jüngsten Quartal still und heimlich bei der Fast-Food-Kette zugegriffen. Was steckt hinter dem Investment des Tech-Milliardärs - und sollten Anleger jetzt ebenfalls einsteigen? DER AKTIONÄR macht den Check.13F-Meldungen bieten Anlegern einen wertvollen Einblick in die Portfolios von Großinvestoren und Hedgefonds. Laut der neuesten Einreichung hat die Bill & Melinda Gates Foundation Trust im vergangenen Quartal 334.900 McDonald's-Aktien ...

