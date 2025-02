Gipfeltreffen in China. Xi trifft sich am Montag mit den wichtigsten Vertretern der Privatwirtschaft, um einen Konsens für neues Wachstum zu finden. Kursexplosion bei Tencent. Der chinesische Technologiekonzern integriert DeepSeek in seine Weixin Message-App. Meyer Burger bekommt eine letzte Gnadenfrist. Die Rückzahlung der Brückenfinanzierung wurde um eine Woche verschoben, um dem Unternehmen Luft für eine Lösung zu verschaffen.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich zum Wochenauftakt durchwachsen. Der Nikkei 225 Index beendete den Handel nahezu ...

