© Foto: Nvidia Newsroom

Alles neu bei Nvidia? Während die Beteiligung an Arm Holdings schrumpft, setzt der Chip-Gigant auf KI-Start-ups wie WeRide - mit einer explosiven Kursreaktionen!Nvidia hat seine Beteiligung an Arm Holdings um 44 Prozent reduziert und gleichzeitig neue Investitionen in innovative Unternehmen getätigt. Dies geht aus einem Bericht an die Aufsichtsbehörden vom Freitag hervor. Neben dem teilweisen Rückzug aus Arm trennte sich das Unternehmen vollständig von seinen Anteilen an dem Spezialisten für medizinische Bildgebung Nano-X Imaging, dem Roboterhersteller Serve Robotics und dem Sprach-KI-Unternehmen SoundHound AI. Gleichzeitig investierte Nvidia fast 1,2 Millionen Aktien in die Nebius Group, …