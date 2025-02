Am Freitag kletterte die Aktie von BYD auf ein neues Allzeithoch, nachdem die Analysten der HSBC und UOB-Kay Hian ihre Kursziele für den chinesischen Elektroauto-Hersteller nach oben geschraubt haben.Analyst Yuqian Ding von der HSBC hob die Gewinnschätzungen für BYD für die Jahre 2025 und 2026 um jeweils 2 Prozent an. Was die Anzahl der verkauften Autos betrifft, geht Yuqian Ding jetzt von 5,4 Millionen Einheiten statt 5,2 Million für 2025 aus. Das neue Kursziel der HSBC lautet 389 Hongkong-Dollar. ...

