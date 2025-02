NielsenIQ (NIQ), das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, hat die Gründung seiner neuen Organisation Strategic Analytics Insights (SA&I) bekannt gegeben. Durch die Integration von Advanced Analytics Consulting, Consumer Marketing Insights und BASES sowie den gezielten Einsatz der umfangreichen NIQ-Daten unterstützt dieser neue Bereich Unternehmen dabei, Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Mit der Einführung von SA&I bekräftigt NIQ sein Versprechen, Kunden durch umfassende Marktforschung und tiefgehende Verbrauchererkenntnisse fundierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Ziel ist, den Unternehmen mit der Full View eine ganzheitliche Perspektive auf Märkte und Verbraucherverhalten zu ermöglichen.

Strategic Analytics Insights entwickelt gezielte Wachstumsstrategien in vier zentralen Bereichen:

Consumer Behavior and Insights: Übersetzt Erkenntnisse über menschliches Verhalten in wirkungsvolle Wachstumsstrategien

Übersetzt Erkenntnisse über menschliches Verhalten in wirkungsvolle Wachstumsstrategien Innovation powered by BASES: Entwickelt Innovationen von der Idee über das Produkt bis hin zur erfolgreichen Markteinführung, um nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern

Entwickelt Innovationen von der Idee über das Produkt bis hin zur erfolgreichen Markteinführung, um nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern Brand Media: Unterstützt dabei, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und Marken präzise zu steuern

Unterstützt dabei, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und Marken präzise zu steuern Analytics and Activation: Ermöglicht es, Unternehmensstrategien zu optimieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen, um eine erstklassige Umsetzung sicherzustellen

Die Strategic Analytics Insights-Organisation wird von Ramon Melgarejo geleitet, einem anerkennten Experten bei NIQ und in der Branche. Er ist bekannt für seinen kundenorientierten Ansatz, seine strategische Vision und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung profitablen Wachstum im Bereich Analytics and Insights. Im Laufe seiner Karriere hat Ramon eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Consumer Insights gespielt und dabei die zentrale Bedeutung von Daten in der heutigen schnelllebigen Marktlandschaft erkannt. Sein tiefgehendes Verständnis für die Denk- und Verhaltensweise der Verbraucher bildet die Grundlage seines prädiktiven Forschungsansatzes und macht ihn zur treibenden Kraft hinter dem Erfolg dieser neuen Organisation.

"Wir freuen uns sehr, unsere neue Organisation Strategic Analytics Insights vorzustellen, die unser Versprechen unterstreicht, unseren Kunden die Full View zu bieten," sagt Ramon Melgarejo, President of Strategic Analytics Insights bei NIQ. "Unsere Mission bei NIQ ist es, herauszufinden, was Menschen wollen und warum. Das erreichen wir, indem wir unsere Stärken in den Bereichen Umsatzwachstum, Markenstrategie, Consumer Insights, präzise Aktivierung und Innovation kombinieren. Durch die Verbindung dieser Kompetenzen helfen wir Unternehmen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, Komplexität zu bewältigen und mit Zuversicht den nächsten großen Schritt zu gehen. Dieser Wandel schafft nicht nur zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden, sondern markiert auch einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg in eine spannende und dynamische Zukunft."

Jeremy Benhammou, Global Director Insights bei AB InBev, begrüßt die Einführung der neuen Organisation Strategic Analytics Insights: "NIQ ist unser bevorzugter Partner für Verpackungstests mit präzisen Einblicken, konsistenten Ergebnissen und klar definierten KPIs. Ihre Leistung übertrifft die aller anderen Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Unsere Analyseteams haben die Präzision und Stabilität der Testergebnisse von NIQ unabhängig validiert, und damit den Goldstandard in der Branche bestätigt."

NIQ Strategic Analytics Insights geht weit über eine einfache Zusammenarbeit hinaus es agiert als direkte Erweiterung des Kundenteams, von der Ideenfindung bis zur Umsetzung und weit darüber hinaus. Dank des beispiellosen Zugangs zu proprietären und umfangreichen Datensätzen, erstklassigen Methoden und einem globalen Netzwerk an Fachexperten unterstützt NIQ Unternehmen dabei, sich souverän in einem komplexen Wettbewerbsumfeld zu bewegen.

Durch das umfassende Fachwissen im Bereich Strategic Analytics Insights erhalten Kunden maßgeschneiderte Lösungen und präzise Erkenntnisse, die auf ihre individuellen Herausforderungen zugeschnitten sind. Der ganzheitliche Ansatz von NIQ ermöglicht es Unternehmen, schnell zu innovieren, effizienter zu agieren und stärkere Verbindungen zu ihren Märkten und Zielgruppen aufzubauen.

Weitere Informationen sind hier abrufbar.

Über NIQ

NIQ ist ein weltweit führendes Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. NIQ ist in mehr als 90 Ländern tätig und deckt rund 85 Prozent der Weltbevölkerung sowie über 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen geliefert werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View.

Weitere Informationen finden Sie unter niq.com/de

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250212798556/de/

Contacts:

Medien:

Sweta Patra

sweta.patra@nielseniq.com