DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft wächst viel stärker als erwartet

Die japanische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2024 dank solider Unternehmensausgaben und der Auslandsnachfrage schneller gewachsen als erwartet - ein Zeichen der Stärke, während die Zentralbank über weitere Zinserhöhungen nachdenkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie vorläufige Daten zeigten. Dies lag über der Konsensprognose von Ökonomen, die nur einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet hatten. Im dritten Quartal war das BIP um 0,4 Prozent gewachsen.

Japan BIP-Daten stützen weitere Zinsschritte

Japans jüngste BIP-Daten scheinen nach Einschätzung von Krishna Bhimavarapu, Ökonom bei State Street Global Advisors, die Argumentation für weitere Zinserhöhungen zu stützen. Das positive Überraschungsmoment bei den Wirtschaftswachstumszahlen habe aus einer besseren Entwicklung des privaten Konsums und der Nettoexporte resultiert, so der Ökonom. Der wichtigste Aspekt ist seiner Ansicht nach, dass der nominale private Konsum deutlich schneller wuchs als der reale Konsum. Diese starke Divergenz könnte den "Inflationsbekämpfungsmodus" der Bank of Japan (BoJ) aktivieren.

Macron lädt zu EU-Gipfel - USA und Russland sprechen in Riad

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder werden sich am Montag auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris treffen, um über die Ergebnisse der Münchner Sicherheitskonferenz zu beraten. Das bestätigte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot im Interview des Senders France Inter. Vorausgegangen waren Aussagen von US-Vizepräsident JD Vance am Freitag, die Zweifel daran weckten, dass die USA die europäischen Demokratien weiterhin bei der Verteidigung der Ukraine gegen Russland unterstützen würden.

US-Historiker: Deutschland ist jetzt die wichtigste Demokratie der Welt

Der Yale-Historiker Timothy Snyder sieht nach der Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Ära der gemeinsamen Interessen und Werte zwischen den USA und Europa für endgültig beendet. "Das war die Rede eines Imperialisten, der in Deutschland und der gesamten EU den Rechtsstaat aushöhlen will", sagte Snyder im Interview mit dem Stern.

Neue Sanktionen gegen Putins "Schattenflotte" in Sicht

Die Europäische Union bereitet neue Sanktionen gegen die russische "Schattenflotte" vor, die Öl illegal transportiert. Sie weiß jedoch noch nicht, ob sich die US-Regierung unter Präsident Donald Trump anschließen wird, um die Schiffe ins Visier zu nehmen, die eine wichtige Einnahmequelle für den Krieg des Kremls in der Ukraine darstellen.

US-Justizministerium interveniert bei Supreme Court wegen Ethik-Chef

Nach Aussage von Justizkreisen hat Präsident Trumps Kampagne zur Umgestaltung der Bundesregierung am Sonntag den Obersten Gerichtshof erreicht. Das Justizministerium reichte in einer Eilschrift Argumente dafür ein, dass Trump die verfassungsmäßige Befugnis habe, einen Ethikbeauftragten der Exekutive zu entlassen. Der Leiter des Personalamtes des Weißen Hauses, Sergio Gor, feuerte den Anwalt, der das Büro des Sonderermittlers leitet, Hampton Dellinger, am 7. Februar mit einer zweiseitigen E-Mail.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Jan 21,45 Mrd USD

Indonesien Importe Jan 18,00 Mrd USD

Thailand BIP 4Q +3,2% gg Vorjahr (PROG +3,8%)

