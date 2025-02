Düsseldorf/Landkreis Weimarer Land (ots) -Strahlende Gesichter und wahre Wunder im Weimarer Land: 240 Gewinner*innen mit 312 Losen freuten sich über den Februar-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude hatte dabei eine Gewinnerinnen, die dank ihres Postcodes 99441 HT über unglaubliche 350.000 Euro jubeln durfte. Auch der gute Zweck gewinnt immer mit, denn dank aller Teilnehmer*innen im Landkreis Weimarer Land und ganz Thüringen konnte die Deutsche Postcode Lotterie in dem Bundesland bereits 198 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit rund zehn Millionen Euro fördern. Darunter auch die gemeinnützige Organisation Inklusive Bildung - Lebenshilfe Weimar/Apolda, die am Samstag mit einem Förderscheck in Höhe von 92.733 Euro überrascht wurde.Mit so viel Glück haben die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie im Landkreis Weimarer Land sicher nicht gerechnet: Am Samstag überraschte das Team der Soziallotterie 240 Gewinner*innen mit insgesamt 1,4 Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei Angela* und ihrem Mann Steve*, die dank ihres gezogenen Postcodes 99441 HT über die unglaubliche Summe von 350.000 Euro jubeln durften."Ich bin sprachlos. Unser Leben steht jetzt erstmal Kopf", so Angela, die sofort ihren Mann Steve umarmt. Sie besitzt gleich zwei von vier Losen im gewinnenden Postcode, was einer Summe von 175.000 Euro pro Los entspricht. Das Ehepaar möchte sich vor allem einen Wunsch erfüllen: "Wir möchten schon lange das Haus von außen so richtig schön machen, das ist jetzt endlich möglich." Angela ergänzt fröhlich: "Und ich gehe shoppen - von oben bis unten - und achte einfach mal nicht aufs Geld."Mit ihnen freuten sich 238 weitere Glückspilze in der Postleitzahl 99441.Sie teilen sich mit ihren insgesamt 308 Losen 700.000 Euro, was 2.272 Euro pro Los entspricht.Da einige unter ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 54 Gewinner*innen dürfen sich somit über4.544 Euro freuen, acht über 6.816 Euro.Postcode-Party in MellingenUm den Monatsgewinn gebührend zu feiern, trafen sich alle Gewinner*innen am Samstagnachmittag zur großen Scheck-Überraschung am Bürgermeisteramt Mellingen. Zusammen mit ihren Nachbar*innen, Angehörigen und Freunden feierten sie den zweiten Lotterie-Monatsgewinn im Jahr 2025. Gast des Gewinnerfests war außerdem Jonas Janssen, Projektkoordinator Inklusive Bildung Lebenshilfe Weimar/Apolda, der stellvertretend für die gemeinnützige Organisation mit einem Scheck in Höhe von 92.733 Euro überrascht wurde.Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.Thüringen im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Thüringen konnten sich bereits über mehrere Monatsgewinne freuen. Im Dezember 2020 jubelten im nur rund zehn Kilometer entfernten Niedertrebra 277 Glückspilze über insgesamt 1,2 Millionen Euro."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Thüringen konnte die Deutsche Postcode Lotterie bereits 198 soziale und grüne Projekte mit rund zehn Millionen Euro fördern. So haben die Gewinner*innen und alle weiteren Teilnehmenden aus ganz Thüringen auch die gemeinnützige Organisation Inklusive Bildung - Lebenshilfe Weimar/Apolda unterstützt, die am Samstag mit einem Förderscheck in Höhe von 92.733 Euro überrascht wurde.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund6.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 325 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 13,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. 