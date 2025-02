News von Trading-Treff.de Guten Morgen und willkommen zur täglichen DAX Analyse! Heute steht eine besondere Marktsituation an: Die US-Börsen bleiben wegen des Presidents Day geschlossen und die Futures handel nur bis 19:00 Uhr - doch bedeutet das automatisch einen langweiligen Handelstag? Oder lauert doch eine Überraschung? In dieser DAX Analyse schauen wir uns gemeinsam die wichtigsten Levels, Widerstände und Unterstützungen an, um optimal auf den ...

