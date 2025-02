Die Rheinmetall-Aktie erreichte am Montagmorgen einen historischen Meilenstein mit einem Rekordhoch von 909,00 Euro. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern verzeichnete bereits zum Handelsstart eine beeindruckende Performance, als die Aktie bei 900,00 Euro eröffnete und im weiteren Handelsverlauf kontinuierliche Zugewinne verbuchen konnte. Die starke Entwicklung wird durch herausragende Quartalsergebnisse untermauert, die einen deutlichen Anstieg des Gewinns pro Aktie von 2,35 Euro auf 3,11 Euro sowie ein beachtliches Umsatzwachstum von 39,53 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro aufzeigen. Das rege Handelsvolumen von über 108.000 gehandelten Aktien in den ersten Handelsstunden unterstreicht das große Interesse der Anleger.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die Marktexperten haben ihre Gewinnprognosen für den Rüstungsbereich von Rheinmetall deutlich nach oben korrigiert, wobei einige Schätzungen eine Steigerung von bis zu 33 Prozent vorsehen. Für das Jahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 21,33 Euro erwartet, begleitet von einer prognostizierten Dividende in Höhe von 7,52 Euro. Schweizer Bankenanalysten haben ihr Kursziel von 805 Euro auf 924 Euro angehoben, behalten jedoch aufgrund politischer Unwägbarkeiten eine neutrale Haltung bei. Im optimistischsten Szenario wird sogar ein Kurspotenzial von bis zu 1.275 Euro für möglich gehalten, was das wachsende Vertrauen in die strategische Positionierung des Unternehmens im aktuellen geopolitischen Umfeld widerspiegelt.

