News von Trading-Treff.de Die Rheinmetall-Aktie kletterte am Mittwoch um 1,75 %auf 1479,00 Euro, nur etwa 50 Euro vom neuen Allzeithoch entfernt und festigte damit ihren extremen Aufwärtstrend. Das hatte sich schon am Vormittag angedeutet. Nun allerdings kommt eine gravierende Raketennachricht dazu - sie wird sicherlich vom Markt in den kommenden Tagen schon weiter aufgegriffen. Rheinmetall hat mit Lockheed zusammen vereinbart, Raketen zu bauen. ...

