Wien (APA-ots) - Zwtl.: Als erste Preisträgerin des UNIQA Kunstpreis präsentiert Emma

Hummerhielm Carlén ihre Werke im Foyer der Unternehmenszentrale

Im Juni 2024 gewann Emma Hummerhielm Carlén als erste Künstlerin den UNIQA Kunstpreis, der in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste Wien vergeben wird und der mit 15.000 Euro einer der höchstdotierten Nachwuchsförderpreise in Österreich ist. Zur feierlichen Verleihung am Abend des 13. Feber 2025 begrüßte René Knapp, Vorstandsmitglied der UNIQA Insurance Group, zahlreiche Kunstinteressierte im Foyer des UNIQA Tower und betonte, dass die Ausstellung auch für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist: " Ich freue mich, dass wir im Rahmen der Ausstellung ausgewählte Werke von Emma Hummerhielm Carlén präsentieren können. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die künstlerischen Interventionen und die dadurch entstehende Atmosphäre bei uns im UNIQA Tower zu erleben. "

Johan Hartle, Rektor der Akademie der bildenden Künste Wien: " Die Kooperation mit UNIQA und die Ausstellung im UNIQA Tower passen hervorragend zum Selbstverständnis der Akademie, weil sie neue Netzwerke für die Akademie und unsere Absolvent:innen schafft und diese auch nach außen sichtbar macht. Wir freuen uns über die Schaffung neuer Räume und erweiterter Reibungsflächen für künstlerische und diskursive Interventionen. "



" Mit ihrer präzisen und zugleich poetischen künstlerischen Sprache eröffnet Emma Hummerhielm Carlén neue Perspektiven auf Raum und Material. Ihre Arbeiten zeigen eindrucksvoll, wie Kunst in den bestehenden architektonischen Kontext eingreifen und ihn zugleich erweitern kann ", so Ingeborg Erhart, Vizerektorin für Kunst und Lehre der Akademie der bildenden Künste Wien .



Die Künstlerin zeichnet sich durch ihre subtile und poetische Herangehensweise aus und positioniert ihr Werk zwischen den Wahrnehmungsbereichen des Sehens (Fotografie) und des räumlichen Bewusstseins (Skulptur), wobei sie den Raum als aktiven Partner im Gestaltungsprozess denkt und mittels achtsamer Einschreibungen infiltriert.



Ergänzend erscheint auch ein Booklet zu den Werken, das im Foyer des UNIQA Towers für die Ausstellungsdauer aufliegt.



Öffnungszeiten



Die Ausstellung läuft von 13. Februar bis 31. Mai 2025 und ist für die Öffentlichkeit während der Öffnungszeiten des UNIQA Towers bei freiem Eintritt von 8 bis 18 Uhr zugänglich.



Bildmaterial unter diesem Link .



