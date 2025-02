Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -Das führende pharmazeutische Unternehmen im Baltikum, Grindeks, stärkt weiterhin seine globale Präsenz durch die Erschließung neuer Exportmärkte. In diesem Jahr werden zum ersten Mal Grindeks-Produkte nach Panama geliefert. Zu den Exportmärkten des Unternehmens gehören bereits Länder wie Chile, Mexiko, Australien, Singapur, die Philippinen und die meisten europäischen Länder. Pharmazeutische Wirkstoffe werden auch nach Japan, Südkorea und in die USA exportiert.Grindeks ist ein präqualifizierter Lieferant für die Weltgesundheitsorganisation und liefert seine hergestellten Injektionen an internationale Organisationen wie UNFPA und UNICEF. Diese Organisationen vertreiben die Produkte in afrikanischen Ländern wie Kenia, Tansania, Liberia, Sudan, Burkina Faso, Simbabwe und anderen.Kirovs Lipmans, Vorsitzender des Rates von Grindeks, hebt hervor: "Die Expansion in neue Exportmärkte ist ein Beweis für unsere langfristige Vision und unser Engagement für die globale Gesundheitsversorgung. Durch kontinuierliche Investitionen in Innovation, Qualität und hervorragende gesetzliche Vorschriften stellen wir sicher, dass Grindeks weltweit ein vertrauenswürdiger Name bleibt. Unsere Präsenz auf verschiedenen Märkten spiegelt unser Engagement wider, wirksame und zugängliche Arzneimittel für diejenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen."Ph.D. Juris Hme\u013c\u0146ickis, CEO von Grindeks, betont: "Export bedeutet für uns mehr als nur ein Geschäft - es ist eine Gelegenheit, einen wichtigen Beitrag zur globalen Gesundheit zu leisten. Jeder unserer Exportmärkte symbolisiert nicht nur unsere Expansion, sondern auch unser Engagement für die Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität weltweit. Wir sind stolz darauf, unsere Produkte in Regionen wie Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika anbieten zu können, in denen der Bedarf an qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln von entscheidender Bedeutung ist. Der Weg zu globalen Märkten ist nicht einfach - er erfordert die Anpassung an unterschiedliche Vorschriften, Marktanforderungen und kulturelle Unterschiede. Diese Herausforderungen motivieren uns, noch stärker, effizienter und innovativer zu werden und sicherzustellen, dass Grindeks Qualität und Zuverlässigkeit überall dort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden."Gründe für den ExporterfolgArzneimittel sind weltweit unverzichtbar, insbesondere in Regionen mit eingeschränktem Zugang zur Gesundheitsversorgung, wo die Nachfrage nach hochwertigen, international hergestellten Arzneimitteln groß ist.Die Herstellung und Zertifizierung von Produkten, die internationalen Normen entsprechen, gewährleistet Sicherheit und Wirksamkeit und ermöglicht den erfolgreichen Eintritt in globale Märkte.Eine lange Haltbarkeit (2-5 Jahre) und entwickelte Logistikketten ermöglichen die Lieferung selbst in die entlegensten Regionen. Dank unserer nachhaltigen Logistik können wir auch weit entfernte Orte wie Tansania und Simbabwe mit hochwertigen Medikamenten versorgen. Allerdings sind nicht alle Produkte für den Export rentabel, da die hohen Transportkosten die Lieferung von billigeren und schwereren Waren einschränken.Herausforderungen auf den globalen MärktenDie Exporterfahrung zeigt, dass Länder mit strengen Vorschriften, wie China, Japan, die Philippinen, Brasilien, Malaysia, Chile und andere, die Anpassung an bestimmte Normen verlangen. Diese Anforderungen unterscheiden sich oft erheblich von den europäischen Normen, was zusätzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand für die Einhaltung erfordert. Auch ein hohes Maß an Protektionismus ist auf diesen Märkten häufig anzutreffen. Trotz dieser Herausforderungen hat Grindeks seine Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, indem es die Standards dieser anspruchsvollen Märkte erfolgreich erfüllt hat.Kulturelle Unterschiede bringen Herausforderungen mit sich, wie die Überwindung von Sprachbarrieren, Zeitzonenunterschiede und unterschiedliche Geschäftspraktiken, die für eine effektive Zusammenarbeit und das Verständnis der lokalen Marktdynamik entscheidend sind.Während Grindeks sich weiterhin auf den globalen Märkten bewegt, ist das Unternehmen bestrebt, noch mehr innovative Lösungen zu implementieren, um ein weltweit führender Anbieter bei der Verbesserung der Gesundheit zu bleiben.Grindeks Globale WettbewerbsfähigkeitDie globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nimmt trotz des intensiven Wettbewerbs auf dem Pharmamarkt weiter zu. Laut der IQVIA Global Market Analysis, einer der weltweit führenden Quellen für Daten zum Gesundheits- und Pharmamarkt, belegt Grindeks im Jahr 2023 einen soliden Platz 299 unter 5.768 Unternehmen in Europa und beweist damit seine führende Rolle auf dem regionalen Pharmamarkt. Dieser Erfolg unterstreicht Grindeks strategischen Ansatz und seine Fähigkeit, sich anzupassen und unter dynamischen Marktbedingungen erfolgreich zu sein.Mit der Vision, zu den 100 größten Pharmaunternehmen weltweit zu gehören, treibt Grindeks weiterhin Innovationen voran, erweitert seine Reichweite und stärkt seinen Wettbewerbsvorteil auf regionalen und internationalen Märkten.Über die Grindeks GruppeGrindeks ist ein internationaler Pharmakonzern, der den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt: Forschung, Entwicklung, Pharmakovigilanz, Herstellung und Vertrieb von Originalprodukten, Generika und pharmazeutischen Wirkstoffen. Die Gruppe exportiert ihre Produkte in über 100 Länder weltweit. Grindeks wichtigste therapeutische Gruppen und Richtungen sind Kardiologie, Zentralnervensystem, Onkologie, Diabetes, Dermatologie, Kardiologie und pharmazeutische Wirkstoffe. Die Tochtergesellschaft Kalceks ist auf Medikamente für den Krankenhausbereich und die Augenheilkunde spezialisiert. Alle Produkte werden nach hohen globalen Sicherheits- und Qualitätsstandards hergestellt. 