München (ots) -Nach dem erfolgreichen Auftakt der Zusammenarbeit und der ersten Kollektion von Triumph x Palina Rojinski folgt nun die gemeinsame Frühjar / Sommer 2025 Kollektion unter dem Namen "Cosmic Heartbeat". Die Kollektion ist von den Farben des Universums inspiriert und greift die Farbtöne "Illumines Blue", ein klassisches "Black" sowie ein zartes "Vintage Pink" auf.Perfektes Zusammenspiel von Komfort und StilFrische Looks für den Frühling: Die Cosmic Heartbeat-Kollektion kombiniert elegante Mesh-Details mit modernen Schnitten und verbindet sinnliche Lingerie mit einem lässigen Alltagslook. Die Kollektion ist für jede Frau designt, mit besonderem Fokus auf Frauen mit größerer Oberweite. Dank optimaler Passformen und einem außergewöhnlichen Tragekomfort fühlt sich jede Frau darin rundum wohl - fast so, als würde sie gar keinen BH tragen.Highlight-Piece der KollektionHighlight-Piece der Kollektion in einem klassisch edlen Black ist der Body. Der Body aus der Cosmic Heartbeat-Kollektion von Triumph x Palina Rojinski wird das neue It-Piece im Kleiderschrank! Er kann mit oder ohne BH gestylt werden und zaubert ein tolles Dekolleté. Gefertigt aus feinen Materialien lässt er die Trägerin vergessen, dass sie überhaupt Unterwäsche trägt. Das perfekte Piece, um ein Statement zu setzen! Den Body gibt es in den Farben, Illumines Blue, Black und Vintage Pink.Zusammenspiel aus Eleganz und femininer LeichtigkeitDer ungepolsterte Bügel-BH mit elegant geschnittenen Cups und die zarten Stickereien sorgen für einen schmeichelhaften Lifteffekt. Der ergonomische Bügel und die Double Straps bieten einerseits Halt und sehen andererseits wunderschön aus. Der geschwungene Rückenausschnitt betont die Silhouette und stützt bis zu einem H-Körbchen perfekt. Gefertigt aus feinen Materialien verbindet dieser BH modernes Design mit einem absoluten Wohlfühlfaktor.Der perfekte T-Shirt BHDer gepaddete BH der Cosmic Heartbeat Kollektion von Triumph x Palina Rojinski verzaubert und weckt Frühlingsgefühle. Aus atmungsaktivem Spacer-Material gefertigt betont dieser BH die natürlichen Konturen - ohne aufzutragen. Der BH ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die eleganten Träger mit dekorativen Details und der runde Rückenausschnitt betonen die Silhouette. Mit diesem BH muss man sich morgens vor dem Kleiderschrank nicht mehr fragen, was man anzieht, sondern ist immer perfekt ausgestattet.Beide BHs gibt es in den Farben, Illumines Blue, Black und Vintage Pink. Zu beiden BHs gibt es in den passenden Farben einen Hipster und String.Der Body ist den Farben Illumines Blue, Black und Vintage Pink verfügbar.Die Kollektion ist ab dem 15. Februar 2025 in den Triumph Stores, auf Triumph.com (https://de.triumph.com/) und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich. Kampagnenstart ist der 20. Februar 2025.Pressekontakt:Philipp Urschel I philipp.urschel@boldberlin.com | +49 30 2021577 220Ricarda Datz I ricarda.datz@boldberlin.de | +49 151 11150812Julia Kanthak I julia.kanthak@boldberlin.com I +49 30 2021577 220Original-Content von: Triumph Intertrade AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123315/5972361