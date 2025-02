FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter Ausklammerung der deutlich negativen Währungseffekte habe der Spezialverpackungshersteller organisch besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen. Die Ausrichtung auf MRNA-Impfstoffe gebe allerdings weiterhin Anlass zur Sorge./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 08:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3ENQ51