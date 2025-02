XRP auf 3 US-Dollar? Das sagt die technische Analyse

Die US-Börsenaufsicht SEC hatte erst am 14. Februar nach einem jahrelangen Rechtsstreit mit Ripple Labs offiziell festgelegt, dass die Kryptowährung XRP kein Wertpapier ist. Dies ist ein wichtiger Schritt für alle XRP-Anleger, denn es schafft einerseits rechtliche Klarheit und vermeidet andererseits potenziell hohe Strafen, die durch den potenziellen Wertpapierhandel ohne Lizenz hätten auftreten können.

Der XRP Kurs reagierte damit am Ende der vergangenen Woche äußerst positiv und stieg um einige Prozentpunkte in die Höhe. Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf die technische Analyse des aktuellen Charts und verraten, ob der XRP-Token in baldiger Zukunft die Marke von 3 US-Dollar überschreiten wird.

XRP in der technischen Analyse: Widerstände müssen überwunden werden

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird der XRP-Token zu einem Preis von 2,68 US-Dollar gehandelt. Ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte (Moving Averages (MAs)) zeigt, dass der kurzfristige Trend des 20-Tage-MA über dem aktuellen Kurs liegt, was in den kommenden Stunden und Tagen auf einen bärischen Trend hindeuten könnte. Gleichzeitig zeigt sich der 200-Tage-Durchschnitt jedoch bei einem stärkeren Wert, was wiederum darauf hindeuten könnte, dass der langfristige positive Trend bestehen bleibt.

Der Krypto-Analyst "Dark Defender" hat außerdem eine wichtige Widerstandsmarke ausgemacht, die Anleger in den kommenden Tagen unbedingt beobachten sollten: Steigt der XRP-Preis über 2,7740 US-Dollar, so dürfte dies einen weiteren bullishen Push auslösen, der die Kryptowährung über die psychologisch wichtige Marke von 3 US-Dollar bringen könnte.

Hello all. XRP is trying to claim the $2.7740 level. If successful, then $3 will be in play.



Breaking this channel heralds 2 Digits levels first!



Enjoy your Sunday!XRPCommunity XRPArmy, Ripple pic.twitter.com/n3r7F5Nfst - Dark Defender (@DefendDark) February 16, 2025

Allerdings weisen zwei technische Indikatoren zumindest in der kurzfristigen Betrachtung weiterhin auf Stillstand hin: Sowohl der Relative Strength Index (RSI) als auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigen ein neutrales Momentum auf. Die eher neutrale Tendenz deutet darauf hin, dass sich der XRP Kurs aktuell in einer Konsolidierungsphase befindet, die ein leichtes bearishes Sentiment aufweist. Sollte der Kurs heute an der Marke von 2,77 US-Dollar abprallen und diese nicht überschreiten können, so dürfte ein Rückgang auf 2,65 US-Dollar folgen.

Wesentlich volatiler als XRP zeigen sich in den letzten Tagen die Meme-Coins, wobei eine Vielzahl an jungen Krypto-Projekten mit einem entsprechend hohen Potenzial punktet. Allerdings ist es nicht gerade einfach, einen Überblick über alle verschiedenen Meme-Token-Projekte zu behalten - und rechtzeitig in diese zu investieren. Hierbei könnten Plattformen wie Meme Index helfen, die verschiedene Meme-Coin-Index-Angebote bieten. Dies ermöglicht eine breite Streuung in verschiedene Kryptowährungen, wobei diese bei Meme Index sogar nach Volatilität aufgeschlüsselt sind.

Der weltweit erste dezentrale Meme-Coin-Index explodiert im Vorverkauf

Die Idee eines Krypto-Index ist nicht neu, doch Meme Index kann diese Nische noch weiter ausbauen: Insgesamt vier verschiedene Meme-Indizes bietet das Projekt, wobei sich die einzelnen Angebote auf unterschiedliche Meme-Token konzentrieren. So setzt der "Meme Titan Index" zum Beispiel auf die großen und bereits etablierten Projekte, die vergleichsweise weniger Volatilität bieten. Die drei anderen Indizes hingegen setzen immer stärker auf die Volatilität der Meme-Coin-Branche und der "Meme Frenzy Index" ermöglicht ein Investieren frei nach dem Motto "High Risk, High Reward".

Aktuell befindet sich der $MEMEX-Token noch im Vorverkauf und konnte bisher bereits ein Kapital von über 3,7 Millionen US-Dollar sammeln. Der Token selbst fungiert als wichtiges Bindeglied des Projekts und wird zur Governance eingesetzt. Anleger können den $MEMEX-Token also halten, um an Abstimmungen teilzunehmen oder eigene Ideen einzubringen - zum Beispiel darüber, welche Meme-Token aufgenommen und welche aus den Index-Varianten ausgeschlossen werden sollten.

Frühzeitige Investoren können zudem auf das erste Staking-Angebot zurückgreifen, denn wer noch heute den $MEMEX-Token erwirbt, kann diesen direkt anlegen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 612 Prozent erhalten. Dadurch lässt sich ein erstes passives Einkommen generieren und die Anzahl der eigenen Meme Index Token aufstocken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.