Hamburg (ots) -Mehr als 1.200 Ökostromangebote hat die Umweltorganisation ROBIN WOOD in ihrem Ökostromreport 2025 unter die Lupe genommen. Green Planet Energy gehört zu den zehn Anbietern, die ausdrücklich empfohlen wurden. Die sehr strenge und unabhängige Bewertung geht weiter als die meisten Ökostrom-Label. So spielen beispielsweise die Herkunft des Stroms über Direktlieferverträge statt Herkunftszertifikate, die wirtschaftlichen Verflechtungen des Unternehmens sowie der Einsatz für die Energiewende eine Rolle."Erneut sind wir unter den Top 10 der von ROBIN WOOD empfohlenen Ökostromanbieter. Das zeigt: Green Planet Energy steht für echten Ökostrom und konsequenten Klimaschutz", sagt Nils Müller, Vorstand von Green Planet Energy. "Wir versorgen unsere Kund:innen nicht nur mit 100 Prozent erneuerbarer Energie, sondern investieren darüber hinaus aktiv in den Bau neuer Anlagen, innovative Energielösungen und politische Arbeit. Als von Greenpeace gegründete Genossenschaft sind wir auf dieses Alleinstellungsmerkmal besonders stolz. Mit ihrem Strombezug unterstützen unsere Kund:innen so auch die politische Arbeit für die Energiewende in Deutschland insgesamt. Aber wer zu uns wechselt tut nicht nur etwas fürs Klima, sondern auch für seinen Geldbeutel. Gerade erst konnten wir unsere Preise deutlich senken. Denn als Genossenschaft sind uns soziale Gerechtigkeit und Teilhabe Herzensanliegen."Positives Ranking und kontinuierliche EntwicklungAuch in diesem Jahr konnte Green Planet Energy erneut eine Spitzenbewertung erreichen. Die Genossenschaft investierte im Betrachtungszeitraum 2023 zwischen 1,92 und 2,76 Cent pro verkaufter Kilowattstunde in die Energiewende - ein zentraler Faktor für das positive Abschneiden. Dieser Förderbeitrag fließt beispielsweise in die Förderung von Solaranlagen in deutschen Kohlerevieren, in die Entwicklung innovativer neuer Technologien oder in die politische Arbeit für die Energiewende.Der aktuelle Report bestätigt zudem die konsequent nachhaltige Strombeschaffung von Green Planet Energy: Der gesamte Strom stammt aus erneuerbaren Quellen - ohne Verflechtungen mit Atom- oder Kohlekonzernen. Zudem werden Stromverträge nur mit Anbietern abgeschlossen, die keine Kapitalverbindungen zur fossilen Energiewirtschaft haben. Diese Kriterien sind für ROBIN WOOD ein wichtiges Qualitätsmerkmal, um echten Ökostrom von Greenwashing-Angeboten abzugrenzen.Unabhängige Bewertung mit hoher GlaubwürdigkeitDer ROBIN WOOD Ökostromreport zählt zu den renommiertesten unabhängigen Analysen des deutschen Ökostrommarktes. Die Umweltorganisation untersucht detailliert die Stromherkunft, Investitionstätigkeit und Unternehmensverflechtungen der Anbieter. Dass Green Planet Energy erneut zu den wenigen empfohlenen Unternehmen zählt, unterstreicht die hohe Glaubwürdigkeit und Transparenz der Genossenschaft."Die Energiewende braucht mutige Vorreiter, die nicht nur grüne Versprechen machen, sondern echte Veränderungen anstoßen", so Nils Müller weiter. "Wir freuen uns, dass unser Engagement im ROBIN WOOD Report erneut Anerkennung findet - und werden weiterhin zeigen, dass echter Ökostrom ohne Kompromisse möglich ist."Den gesamten Bericht zu Green Planet Energy finden Sie hier (https://www.robinwood.de/oekostromreport/green-planet-energy).Über uns: Green Planet Energy eG, 1999 von der Umweltschutzorganisation Greenpeace e.V. gegründet, versorgt rund 200.000 Haushalte und Geschäftskund:innen mit innovativen Ökostrom- und Gasprodukten. Die nicht profitmaximierend arbeitende Ökoenergiegenossenschaft gehört ihren mehr als 44.000 Mitgliedern, arbeitet politisch für die Energiewende und engagiert sich auch durch praktische Projekte für eine schnelle und soziale Umsetzung dieser. Dafür errichtet und betreibt sie eigene Wind- und Solarparks sowie Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff (Windgas). Seit 2023 unterstützt die Genossenschaft im Rahmen von Energiedienstleistungen Kund:innen durch besonders klimafreundliche Wärmepumpen bei ihrer persönlichen Energiewende und setzt innovative Wärme- und Mieterstromprojekte um. green-planet-energy.de