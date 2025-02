Musik am Arbeitsplatz kann eure Produktivität steigern. Allerdings können euch dabei nicht alle Songs helfen, wie eine Studie zeigt. Manche Klänge sorgen für mehr Ablenkung und machen euch langsamer. Viele Menschen, die in einem Büro oder im Homeoffice arbeiten, hören dabei Musik. Sei es, weil das Radio im Hintergrund dudelt oder indem sie gezielt ihre liebsten Songs über Kopfhörer spielen, um sich von der Außenwelt abzuschotten. In manchen Fällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...