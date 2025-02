München (ots) -Zum Auftakt dieser etwas verkürzten Ratewoche treten beim carnaval carioca im "Wer weiß denn sowas?"-Studio die beiden gebürtigen Brasilianerinnen Jana Ina Zarella und Fernanda Brandão zu einer heiteren Raterunde gegeneinander an: Seit Jahren begeistert Jana Ina Zarella ihre Zuschauer mit Charme und Stil als eine der bekanntesten brasilianisch-deutschen TV-Moderatorinnen. Genauso charmant und stilvoll steckt die frühere "DSDS"-Jurorin Fernanda Brandão ihr Publikum heute als Fitness-Expertin mit ihrer Energie an. Auch Moderator Kai Pflaume und seine Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton haben sich passend zum "Carnaval do Brazil" extra in Schale geworfen und freuen sich auf knifflige Frage, wie diese:Um Hunde- oder Katzenhaare wirksam von der Kleidung zu entfernen, sollten diese...a) für ein paar Minuten in den Wäschetrockner gegeben werden.b) über Nacht im Gemüsefach des Kühlschranks gelagert werden.c) kurz in ein Bällebad gelegt werden.Folgende weitere Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Kroaten-Krimi-Duell: Als Kommissarin Stascha Novak ermittelt Jasmin Gerat seit 2020 unter der Leitung ihres Vorgesetzten Tomislav Kovacic (Max Herbrechter) in der ARD-Krimifilmreihe "Der Kroatien-Krimi". Bevor sich die beiden Schauspielkollegen wieder in ihre Rollen und einen neuen Fall stürzen, testen sie ihr Wissen an den Fragen hinter der "Wer weiß denn sowas?"-Wand.· Tatort-Duell: München vs. Köln, Baltic vs. Schenk - am Mittwoch kommt es im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zu einem spektakulären Wissensduell zwischen den zwei Tatortstarts Miroslav Nemec und Dietmar Bär. Wer von den beiden erfahrenen TV-Kriminalisten beweist die bessere Spürnase bei der Beantwortung der kniffligen Quizfragen?Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 3. März Jana Ina Zarella | Fernanda BrandãoDienstag, 4. März Jasmin Gerat | Max HerbrechterMittwoch, 5. März Miroslav Nemec | Dietmar BärDonnerstag, 6. März WintersportFreitag, 7. März WintersportHätten Sie gewusst, dass...Hunde- oder Katzenhaare wirksam aus der Kleidung entfernt werden können, indem die Kleidung für ein paar Minuten in den Wäschetrockner gegeben wird?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5972485