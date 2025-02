FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 210 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da das Ende des zyklischen Abschwungs in der Automatisierungsbranche nun in Sicht sei, könnte der Technologiekonzern noch vor Ende des Geschäftsjahres 2024/25 auf allen Zylindern feuern, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Nach den positiven Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Trennung von Siemens Healthineers reduzierte er den Konglomeratsabschlag auf 10 Prozent./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

DE0007236101