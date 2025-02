Welche Kryptowährungen kaufen? 5 Coins, die jetzt 10x machen könnten

Der Altcoin-Markt steht und fällt mit den Kursbewegungen des großen Bitcoin - der zuletzt weiterhin über der Marke von 96.000 US-Dollar gehandelt wurde. Allerdings stagnierte der BTC-Preis in den letzten Wochen merklich und ist sogar bei einem Blick auf die vergangenen 30 Tage im Minus - mit 6,77 Prozent.

Trotzdem erwarten viele Krypto-Experten einen starken Anstieg des BTC-Preises in den kommenden Monaten - wovon eben auch viele Altcoins profitieren dürften. Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf gleich 5 Coins, die ein hohes Potenzial bieten und entsprechend explodieren könnten.

Coin #1: BTC Bull ($BTCBULL)

Sollte der Bitcoin steigen, dann profitieren davon auch Anleger, die in den BTC Bull Token investiert haben - und zwar dank gleich mehrerer Mechaniken. So gibt es unter anderem BTC-Airdrops, sobald der Bitcoin Preis die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet. Wer also $BTCBULL-Token hält, bekommt bei diesen Allzeithochs zusätzliche BTC-Anteile - eine Win-Win-Situation.

Außerdem werden nach dem offiziellen Coin Launch immer dann Tokenverbrennungen durchgeführt, wenn der BTC-Preis um 25.000 US-Dollar gestiegen ist. Das erhöht die Knappheit der $BTCBULL-Token am Markt, was wiederum den Preis in die Höhe treiben könnte.

Coin #2: Ripple ($XRP)

Für einen Kursanstieg der Ripple-Währung sprechen gleich multiple Faktoren: Bereits Ende der letzten Woche verkündete die US-Börsenaufsicht SEC, dass der XRP-Token ganz offiziell kein Wertpapier sei - was die Unsicherheit vieler Anleger merklich reduzieren dürfte. Denn die Klarheit sorgt für Sicherheit am Markt und verhindert zudem, dass Ripple Labs potenziell hohe Strafen zahlen muss.

XRP - The Bounce Off is Real! ($15-$17):



The Bullish Pennant formation remains intact!



Conservative Target: Measure the pole leg from the lower end of the pennant-this brings us to $15.



Normal Measured Move: Measure the pole leg from the top of the pennant,… pic.twitter.com/XYul2LfyL9 - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) February 15, 2025

Gleichzeitig hat das Unternehmen hinter dem XRP-Token einige wichtige strategische Partnerschaften mit internationalen Bankensystemen geschlossen, wodurch eine grenzüberschreitende Zahlung zu günstigen Konditionen ermöglicht werden soll. Einige Krypto-Analysten gehen sogar davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren ein Preisniveau von 15 bis 17 US-Dollar erreicht wird.

Coin #3: Mind of Pepe ($MIND)

Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Vormarsch und auch die Krypto-Welt setzt längst auf die Vorteile der denkenden Maschinen. Mind of Pepe ($MIND) ist ein modernes Beispiel dafür, wie diese Technologie eingesetzt wird, denn hier wird ein sogenannter KI-Agent geboten, der vollkommen autonom mit verschiedenen Plattformen interagieren soll, um so Informationen zu sammeln und diese zu analysieren. Dadurch soll die perfekte Strategie - passend zu den eigenen Ideen - entwickelt werden, um in Kryptowährungen zu investieren.

Dabei können Daten aus dezentralen Anwendungen (dApps) genauso gesammelt werden wie aus den sozialen Medien oder aus anderen Bereichen der Krypto-Community. Außerdem ist eine Blockchain-Integration denkbar, sodass der KI-Agent auch für die Web3-Nutzung zu gebrauchen ist. So kann er selbst in dApps genutzt werden, aber auch die Token-Bereitstellung von Projekten übernehmen.

Coin #4: Solana (SOL)

In der vergangenen Woche hatte Solana stark mit dem bearishen Sentiment am Markt zu kämpfen. Während der Preis in der vergangenen Woche noch zwischenzeitlich an der Grenze zu 210 US-Dollar lag, wird der SOL-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 183,88 US-Dollar gehandelt. Dies entspricht einem Minus von über 10 Prozent innerhalb einer Woche.

Der Solana (SOL) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Einige Krypto-Anleger nutzen allerdings den fallenden Kurs, um die eigenen SOL-Reserven aufzustocken - in der klaren Hoffnung, dass der Preis in den kommenden Wochen und Monaten wieder steigen wird. Dafür spricht, dass das Interesse an Solana-Meme-Coins immer neue Höchststände erreichen kann und immer mehr Kryptowährungen über das Solana-Netzwerk herausgebracht werden. Alleine deshalb könnte der SOL-Token immer weiter steigen und langfristig sogar tatsächlich zum "Ethereum Killer" werden.

Coin #5: CatSlap ($SLAP)

Ein tierischer Meme-Coin, der alle Frosch- und Hunde-Meme-Token übertreffen möchte: CatSlap ($SLAP) setzt auf klassische Meme-Coin-Ansätze und kombiniert dies mit einem lustigen und humoristischen "Slapp-Off", das über die offizielle Webseite gespielt werden kann. Hier soll ein internationaler Vergleich entstehen, um herauszufinden, welches Land "härter slappt".

Praktisch ist zudem, dass der noch junge Meme-Coin mit der Best Wallet kombiniert werden kann, um günstige Transaktionen zu tätigen. Außerdem lässt sich der ERC-20-Token ganz bequem per Kreditkarte kaufen oder mit ETH oder USDT bezahlen.

