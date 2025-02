Vancouver, British Columbia (4. Februar 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) ("FRG" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss seiner stark überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die "Privatplatzierung") bekannt zu geben. Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 24. Januar 2025 und nach Erhalt der entsprechenden CSE-Genehmigung gab das Unternehmen insgesamt 6.591.995 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,55 $ pro Einheit aus und konnte einen Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 3.625.597,25 $ generieren (das "Angebot"). Dieser Betrag liegt deutlich über der vom Unternehmen ursprünglich anvisierten Zielsumme von 2.500.000 $.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie"), die innerhalb von 5 Jahren nach dem Ausgabedatum zum Ausübungspreis von 0,70 $ pro Warrant-Aktie erworben werden kann. Nach Abschluss des Angebots bezahlte das Unternehmen an drei Vermittler ein entsprechendes Vermittlungshonorar (Finder's Fee). Der erste erhielt eine Barprovision in Höhe von 22.000 $ sowie 40.000 Warrants, die innerhalb von 5 Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung zu einem Ausübungspreis ausgeübt werden können, der dem Angebotspreis entspricht ("Vermittler-Warrants"). Der zweite erhielt 27.564 Aktien und 27.564 Vermittler-Warrants. Der dritte erhielt 36.364 Aktien und 36.364 Vermittler-Warrants. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

PJ Murphy, der CEO des Unternehmens, hat sich ebenfalls an der Privatplatzierung beteiligt und insgesamt 909.090 Einheiten zu einem Gesamtpreis von rund 500.000 $ erworben. Das entspricht 13,8 % der ausgegebenen Einheiten.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources: "Wir sind begeistert, den erfolgreichen Abschluss unserer jüngsten Finanzierungsrunde bekannt zu geben, die weit über unsere Erwartungen hinaus überzeichnet war. Diese unglaubliche Unterstützung seitens unserer Investoren zeugt von deren Vertrauen in unsere Vision und Strategie. Mit diesen Mitteln sind wir in der Lage, unseren geplanten Deal mit der Firma Aion Mining Corp. abzuschließen und zum Teil auch unsere laufenden Betriebsausgaben zu decken. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen und unterstreicht, wie wichtig uns die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und Partner ist. Wir blicken in eine rosige Zukunft und freuen uns schon sehr darauf, diese nächste Wachstumsphase gemeinsam zu beschreiten."

Das Unternehmen plant, mit dem Erlös einerseits seine Gesamtbeteiligung an der Firma Aion Mining Corp. auf bis zu 60% zu erhöhen, um die Erschließung des Projekts La Estrella voranzutreiben, und andererseits Optionszahlungen für das Projekt Alotta zu tätigen. Ein weiterer Teil fließt in das allgemeine Working Capital.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta liegt - einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt. Das Unternehmen besitzt eine 40%ige Beteiligung - und verfügt über eine Absichtserklärung ("LOI") für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 60 % - an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt beinhaltet acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

"PJ Murphy", CEO Forge Resources Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

