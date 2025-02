Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec verzeichnet am Montag weitere Kursverluste an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie am Vormittag um mehr als zwei Prozent auf 8,53 Euro. Bereits zum Handelsstart zeigte sich eine negative Tendenz, als das Papier bei 8,70 Euro in den Tag startete. Im Tagesverlauf weitete sich der Verlust aus, wobei das Tagestief bei 8,44 Euro lag. Das Handelsvolumen belief sich auf über 163.000 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Biotech-Unternehmen verdeutlicht.

Aktuelle Bewertung im historischen Kontext

Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,77 Euro, das Ende März 2024 erreicht wurde. Vom Jahrestief bei 5,06 Euro im August 2024 hat sich die Aktie zwar erholt, dennoch sehen Analysten weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 9,68 Euro. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro, während das Ergebnis je Aktie mit einem Verlust von 0,22 Euro stabil blieb.

